礦產協議 川普:烏國安全後盾

英國首相施凱爾（左）2月27日在白宮會晤美國總統川普時，手持英國國王查爾斯三世的國是訪問邀請函面交川普，使川普成為首位兩度獲得英國君主國是訪問邀請的美國總統。（美聯社）

2025/03/01 05:30

施凱爾稱已準備好派維和部隊

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普二月廿七日在白宮與英國首相施凱爾會面，儘管施凱爾試圖說服川普，為烏克蘭提供軍事支持對於烏俄和平協議至關重要，且英國也準備好派維和部隊赴烏，但川普依舊迴避做出相同承諾，強調美烏之間的礦產開發合作協議，就能為烏國提供某種安全保障。川普也提到，結束烏戰的談判「進展非常順利」，並再次搬出他與俄國總統普廷的私交，稱如果達成協議，相信對方會信守諾言。

為歐洲維和部隊尋求美支持 英相碰釘子

施凱爾試圖在烏俄和平談判中爭取川普對烏國提供更多安全保障，強調烏俄之間的和平不能是侵略者獲得獎勵，「歷史必須站在和平締造者、而非侵略者那邊」。施凱爾表示，英國已準備好派遣地面部隊和飛機，並與盟國密切合作來支持烏俄和平協議，但只有在美國為歐洲維和部隊提供支持的情況下才能發揮作用，包括空中情報、偵察、支援和停戰協議被破壞時的快速反應，「這是唯一能讓和平持久的方式」。

請繼續往下閱讀...

川普：必要時 會與英國站在一起

然而，川普對於美軍擔任歐洲維和部隊的「後盾」不置可否，「我不知道你們說的後盾是指心理上、軍事上或其他，我們會到烏克蘭（開採天然資源），自然就是他們的後盾」。川普暗示，如果美國在烏國建立經濟足跡，包括擁有數十億美元稀土產業，就足以讓俄國在攻擊烏國前三思而後行，「我們將有很多人在那裡工作，在這層意義上，你可以說這是一個後盾」。

針對英國維和部隊一旦遇襲、美國是否相援，川普先是稱英軍能「照顧好自己」，中間又改稱必要時「會與英國站在一起」，最後再強調「不至於發生這樣的情況」。川普甚至在副總統范斯和國務卿魯比歐面前詢問施凱爾，「你們能自己對付俄國吧？」引來現場一陣尷尬笑聲。川普還表示，烏俄停戰談判已有很大進展，但警告此事極為困難，「要嘛很快就會發生，要嘛根本不會發生」。此外，他也相信一旦達成協議，普廷會信守承諾，不會重啟戰端。

轉交英王信件 邀請川普訪英

施凱爾說，除了烏戰議題外，與川普還談及穩定的經濟、安全的邊界和國家安全等，以及在人工智慧（AI）和其他尖端技術方面的合作，並讚揚英美兩國是非常親密的國家，向川普轉交英王查爾斯三世的信件，邀請川普對英國進行國是訪問，川普也已接受。川普首次擔任總統時，即曾應英國女王伊莉莎白二世邀請，對英國進行國是訪問。施凱爾稱川普二次獲邀是「歷史性且前所未有」。

另外，川普日前曾指烏國總統澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，但隨著澤倫斯基即將訪美並簽署礦產協議，川普在被記者問及時忽然否認此一獨裁者指控，「我有這麼說過嗎？真不敢相信我會這麼說」。反之，川普大力稱讚澤倫斯基非常勇敢，兩人相處得非常好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法