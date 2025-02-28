捨國產運輸機 傳石破擬採購全球霸王C-17

圖為停留在波蘭一處機場的美軍C-17軍用運輸機。（法新社檔案照）

2025/02/28 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿七日報導〕日媒報導，日本首相石破茂本月初訪美時曾向美國總統川普傳達採購美製大型運輸機的構想；被譽為全球最靈活的軍用運輸機波音C-17「全球霸王」為考量的機種之一。

報導指出，石破提出這項採購方案，除為提升自衛隊物資和人員運輸能力之外，也預想到川普可能要求日方增加駐日美軍防衛費負擔，所以主動釋出採購軍備的善意。

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日本共同社報導，多名日本政府相關人士透露，對石破表示願考慮向美國購買運輸機，川普方面表示歡迎。

日本自衛隊現役主力運輸機為國產C-2運輸機，C-17運輸機載重量有C-2的兩倍以上，如果引進將可大幅改善物資與人員的運輸量。過去日本在評估老舊C-1和C-130運輸機的替代機種時，曾將C-17列入考量，但最後決定自行研發C-2國產機。而石破在擔任防衛相時主張採購C-17，去年十月就任首相後曾指示防衛省等部門對此展開評估。

不過C-17造價高昂，印度在二○一一年決定向美國採購十架的簽約總額為四十一億美元。報導說，由於C-17在二○一五年已經停產，日方只能採購中古機。

這項採購方案似乎並未獲得國內的共識。防衛省內有意見認為採購非國產裝備，對日本防衛產業的好處不多，而且國內可以運用大型運輸機的基地和機場極為有限。另一方面，若金額龐大，一般會以多個年度進行分期支付，這將長期壓迫防衛預算，因此可能會導致防衛費整體增加。

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