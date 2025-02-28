藏富海外 美議員促公布中共貪腐報告

美國國會議員致函美國國家情報首長加巴德，要求盡速公布包括中國國家領導人習近平在內、中共高層的「中國貪腐報告」。（法新社）

2025/02/28 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國華盛頓時報報導，包括美國聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）在內等多名共和黨籍眾議員，廿六日聯名致函新任國家情報首長加巴德，敦促她盡快公布一份包括中國國家主席習近平在內的中國領導人貪腐和隱藏財富的美國情報報告。根據聯邦法律規定，該報告早就該提交國會。

奧格茲在信中表示，根據法律規定，提交的截止日期已過了一年多，但報告仍未出爐。信中抨擊前總統拜登任內的國家情報首長海恩斯對於提交報告的要求置若罔聞。信中指出，這份報告的最終發布可能會凸顯習近平和他的高幹並不是靠名義上的薪水「勉強餬口」，「事實上，他們更有可能是真正的億萬富翁」。

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習與高幹疑是億萬富翁

該份「中共貪腐報告」的目標包括習近平及二○五名委員組成的中國共產黨中央委員會、廿五名中共政治局委員，以及中共中央政治局七名常委。美國情報機構還將在報告中納入中國廿九個省級黨委書記。

中國駐華府大使館去年夏天遊說反對公開該報告。美國國會研究服務處二○二四年六月的一份報告認為，包括習近平在內的中國高層領導人貪污腐敗，利用親戚掩飾，藏匿數億美元財富。

這份情報報告是依據二○二三財政年度「國防授權法」第六五○一條規定所要求，並給予情報機構一年時間來撰寫。該立法的參議院共同提案人是當時擔任聯邦參議員、如今出任國務卿的魯比歐。去年報告延遲發布，魯比歐與奧格茲又提出立法，再給予情報機構半年的時間製作報告。

信中指出，中國高層領導人的「大規模財富累積」已在有限範圍內為人所知；例如，二○一二年，習近平家人在某些公司持有價值三．七六億美元的投資，並間接持有一家稀土礦產公司十八％的股份，該公司持有十七．三億美元的資產。相比之下，中國約有六億人每天的生活費只有五美元。在目前中國經濟衰退的狀況下，習近平曾告訴中國人民要「吃苦」。

信中說，「中華人民共和國領導階層所享受的奢華生活，與在中共暴政下受苦的十四億人民之間的對比，將打破任何認為習近平及其手下志在掃除腐敗的假象」。他們要求加巴德在三月十二日之前提供有關報告狀態的詳細資訊。

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