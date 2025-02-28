求救失敗 40維族人遭泰國遣返中國

去年2月被關在曼谷移民拘留中心的維吾爾族人。照片為要求匿名人士所提供。（美聯社檔案照）

2025/02/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國當局廿七日凌晨疑似將一批遭拘留超過十一年的維吾爾族男子秘密遣返中國。據消息人士透露，多輛窗戶蒙黑布的貨車從拘留中心駛往機場；隨後中國官媒證實，四十名「中國非法移民」已從東南亞國家返回中國。事件引發聯合國與人權團體強烈譴責，憂心這些維族人回國後恐面臨酷刑與監禁。

恐面臨監禁 聯合國譴責

據一名泰國官員、一名外國官員及三位知情人士透露，這批維族人廿七日清晨被遣送出境，因消息敏感，五人均要求匿名。當天下午，中國中央電視台報導，四十名「中國公民」已遣返，稱他們「被犯罪組織誘騙」滯留泰國，但未提及族裔。報導附圖卻顯示，這些人疑為維吾爾族，與外界說法吻合。

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上月，這群維族男子曾公開求救，呼籲阻止遣返，警告回國可能面臨牢獄甚至死亡。泰國國會議員坎納維也在社群平台Ｘ砲轟政府，盼政府懸崖勒馬。

廿六日晚間，美聯社記者目擊拘留中心戒備升級，警方一度扣留記者搜查物品。廿七日凌晨二時，貨車隊駛離，據坎納維團隊推測，車上載的就是這些男子。

中國外交部表示，此次遣返是中泰打擊跨境犯罪合作的具體成果，並稱被遣返者為「中國公民」，因受犯罪組織欺騙而非法滯留泰國。發言人林劍強調，遣返過程符合國際法，相關人員的合法權益已獲保障。然而，中方未說明遣返者是否為維族人及其回國後的安置情況，並批評「某些政治勢力」以新疆議題散播謠言，干涉國際執法合作。

泰國總理貝東塔回應，「尚未仔細討論」事件，強調須依法並顧及人權，卻未否認遣返。「人權觀察」亞洲主任皮爾森痛批泰國此舉違反國內外法律，這些人恐在中國失蹤或受虐。

聯合國難民署（UNHCR）廿七日聲明，對泰國遣返約四十名維族人「深表遺憾」，批其違反「不遣返原則」及國際法義務。保護事務助理高級專員梅尼克迪維拉痛斥：「這是對人權標準的公然挑釁。」聯合國人權專家去年也曾警告泰國，勿將這些難民推向「不可挽回的傷害」。

二○一四年，逾三百名逃離中國的維族人被泰國拘留，次年一○九人遭強制遣返回國，引發國際撻伐。其餘一七三人（多為婦孺）獲准赴土耳其，但五十三人至今困於泰國拘留中心，尋求庇護。十年來，已有五人死亡，包括兩名兒童，拘留條件惡劣令外界側目。

泰國移民局在首都曼谷所設立的移民拘留中心廿七日大門緊閉。（美聯社）

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