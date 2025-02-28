川普首場內閣會議 馬斯克大出鋒頭

美國總統川普26日舉行重返白宮後的首場內閣會議，罕見邀請富馬斯克與會，他的位子安排在內閣會議桌後面一排椅子的房間最角落。（路透）

2025/02/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普政府廿六日下令聯邦局處進行更大規模的裁員，須在下月十三日前提交「砍人」計畫；同日，非官方單位的政府效率部（DOGE）負責人、全球首富馬斯克，在川普回鍋白宮後的首場內閣會議大出鋒頭，暢談其奉川普之命大砍聯邦政府預算與勞動力的豐功偉業。

改造官僚體系 要繼續裁員

美國白宮管理及預算局（OMB）局長伏特與美國政府人事管理局（OPM）代理局長埃澤爾簽署的備忘錄，概述為落實川普十一日簽署、呼籲聯邦官僚體系大改造行政命令的兩階段方案，即各聯邦機構必須在三月十三日以前提交初步的裁員計畫，然後在四月十四日以前提交更全面的重組方案。

請繼續往下閱讀...

伏特在備忘錄中表示，聯邦政府太花錢、效率差還債台高築，稅金被挪來資助無效益、沒必要，但能讓激進利益集團受益、卻傷害認真工作美國人的計畫。

該備忘錄中並未具體說明，在已接受優離方案與被解僱的十萬名聯邦雇員外，還要再砍多少人。截至目前為止，二三○萬名聯邦勞工中，被砍的主要是年資與工作保障雙低的試用期員工；但接下來這波聯邦裁員潮，將鎖定人數更多的資深公務員。

川普在內閣會議上就說，環保署長澤爾丁打算把該署一萬五千多名員工砍掉六成五；此外，內政部消息人士日前透露，旗下單位如美國魚類暨野生動物管理局、印第安事務局已準備砍十％到四十％的人力。

馬斯克獲邀 暢談效率部工作

而為展現對馬斯克朝聯邦政府磨刀霍霍的支持，川普罕見邀請不具閣員身分的馬斯克出席內閣會議，以及要求他在會中暢談DOGE的工作。穿著印有「科技支持」字樣的Ｔ恤、頭戴「讓美國再度偉大」棒球帽的馬斯克，宣稱聯邦政府不瘦身將破產，並對能落實聯邦政府瘦身目標─在今年把聯邦預算砍掉一兆美元─深具信心。

當被問及馬斯克是否有權解僱那些不遵守其電子郵件指令的人時，川普試圖平息爭議，並表達對馬斯克的支持，聲稱「在座的每個人都非常支持」這項努力，「如果不是，我希望他們站出來發聲」。

馬斯克（左二）的位子安排在內閣會議桌後面一排椅子的房間最左邊角落。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法