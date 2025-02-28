中爭建超大使館 川普籲英封殺

英國首相施凱爾廿七日前往白宮與美國總統川普會面，據稱川普將呼籲施凱爾勿允許中國在倫敦市中心興建占地甚廣的新大使館。圖為抗議人士八日在倫敦高舉標語反對批准中國興建超級大使館。（法新社）

2025/02/28 05:30

川普今在白宮會英相

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「每日電訊報」廿六日引述川普政府近身消息人士說，美國總統川普廿七日在白宮會晤英國首相施凱爾時，除討論烏克蘭問題外，中國駐英超級大使館將是川施會的議題之一；由於擔心該超級大使館恐助長北京打壓言論自由的力道，預料川普會當面敦促施凱爾拒絕中國在倫敦市中心興建超級大使館。

建案遭打槍 捲土重來

中國在二○一八年買下倫敦塔附近的英國皇家鑄幣廠舊址所在街區，以便在此興建占地達七十萬平方英尺的新大使館；但該建案申請最後遭預定地所屬的地區民意機關打槍，理由是擔心這座超級大使館淪為恐攻目標或秘密警察站、大量監視攝影系統有礙隱私，以及館外抗議活動恐衝擊周邊區域等。但隨著工黨去年勝選上台，北京當局再次遞案爭取興建超級大使館。

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英工黨上月暫時批准

相較於抗中色彩鮮明的英國前保守黨政府，施凱爾的工黨政府力圖修復英中關係以振興英國經濟；他在與中國國家主席習近平通過電話後插手超級大使館興建，從地方政府手中拿回批准與否的最終決定權。上月，外交大臣拉米與內政大臣古柏暫時批准中國興建超級大使館，副首相芮納將在今夏最終拍板。

美高官議員咸認不妥

美國高官廿六日已呼籲施凱爾拒絕批准中國興建超級大使館；由美國參、眾議員與官員組成的「美國國會及行政部門中國問題委員會」（CECC）致函英國駐美大使曼德森，直言批准該建案將協助中國共產黨在英國領土上監視與恫嚇反對者；任由中共政府興建將會是全歐最大的中國大使館，形同給予會產生反效果以及不應該獲得的獎賞，只會強化北京當局恐嚇與騷擾英國公民、以及反對或批評其政策的歐洲各地異議人士與專家的力道。

CECC在信中還敦促施凱爾利用川施會的機會，協調出爭取釋放英國公民、因國安法遭關押的香港前壹傳媒創辦人黎智英的計畫。川普預計美東時間廿七日中午十二時十五分（台灣時間廿八日凌晨一時十五分）在白宮接見施凱爾。施凱爾跟隨法國總統馬克宏的腳步親赴白宮，反映出大部分歐洲國家日益擔心川普會為了結束烏俄戰爭、情願對俄羅斯總統普廷做出更多讓步。

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