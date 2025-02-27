效率部爆集體辭職 馬斯克嗆不辭也會解僱

科技富豪馬斯克領導的「政府效率部」大刀闊斧地削減聯邦機構的預算和編制，引發員工集體請辭抗議。圖為民主黨眾議員姆富姆與其他民主黨議員廿五日在國會山莊抗議政府效率部。（美聯社）

2025/02/27 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克在總統川普上任後，帶領新設「政府效率部」（DOGE）大刀闊斧地削減聯邦機構的預算和編制，引發員工不滿。根據廿五日在網路上發表和提供給媒體的信函，效率部廿一名科技專才集體請辭抗議，強調他們不會以其科技專長，推行讓國家置身險境的改革工作。

不滿1/3同事突遭裁員

這廿一人致函白宮幕僚長威爾斯，表示「我們宣誓為美國人民服務，並在歷任總統任內恪遵我們對憲法的誓言。然而，現在我們顯然已無法再履行這些承諾」。這些員工在網路上發表的辭職信中直言，「我們不會以身為技術專家的技能，來損害核心政府系統、危害美國人民敏感資料或瓦解關鍵公共服務」。

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集體請辭人員包括數據科學家、產品經理、程式設計師和資訊科技（IT）部門主管等。這批人員原本隸屬「數位服務小組」（United States Digital Service），均為曾在Google、亞馬遜等科技公司擔任高階職位的資深科技專業人員，川普上任後納入政府效率部。

請辭員工列出對效率部和白宮的三大不滿，包括川普就職次日，他們就遭到「配戴白宮訪客證」的不明人士面試十五分鐘，詢問能力資格和政治忠誠等問題；之後，二月十四日，「效率部三分之一的同事，被一封匿名信不分青紅皂白地解僱」，這些人一直負責如社會安全、稅務、救災等系統的現代化，突遭解僱「危害每日仰賴這些服務的數百萬美國民眾」。

白宮：川普不會被嚇倒

美聯社指出，十四日遭解僱者約四十人，之後餘下的六十五人，其中約三分之一寧可辭職，也不願意在效率部旗下繼續任職。

白宮發言人李威特對此表示，「川普總統不會被嚇倒而不兌現他的承諾，要讓聯邦政府更有效、對辛苦工作的美國納稅人更負責」。馬斯克則發文稱此事是「假新聞」，並指這些辭職職員是「民主黨政治時代遺留人員」，「他們如果不辭職，也是會被開除」。

馬斯克非效率部正式行政官員，不具部長職位或正式決策權，但以「特別政府員工」、「總統高階顧問」身分負責指揮該部運作，並將出席川普預定廿六日召開的首次內閣會議。被多次詢問效率部主管官員後，白宮廿五日終於宣布，由曾在前數位服務小組擔任醫療保健技術顧問的葛利生（Amy Gleason）出任效率部代理行政主管。

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