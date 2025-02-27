川普再槓媒體 白宮近身採訪要欽定

美國白宮新聞秘書李威特宣布，將自行決定哪些媒體可以採訪總統川普，剝奪白宮記者協會近百年來選擇採訪團成員的權力。（美聯社）

2025/02/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿五日再次槓上媒體，這回是剝奪白宮記者團近百年來自行決定誰能近身採訪總統的權力，白宮宣布今後誰能不能採訪總統，由川普本人說了算。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在每日簡報會上突如其來地宣布這項消息時表示，獨立的「白宮記者協會」（White House Correspondents’ Association）在選擇「採訪團」（press pool）成員上，將不再享有「獨斷」大權。

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白宮記協長期主導採訪權

由於總統專機「空軍一號」以及包括橢圓形辦公室在內的白宮西廂空間狹小，由跑白宮與總統線記者組成的「白宮記者協會」，以派出少數成員組成的「採訪團」採訪，再將其採訪內容與其他同行分享的方式運作，此一模式有近百年歷史。

但以廿七歲之齡成為史上最年輕白宮新聞秘書的李威特，卻以「長期主宰」哪些記者對美國總統提問來形容此舉，並稱「再也不會這樣了。我很榮幸地宣布，我們將還權於民…白宮採訪團成員今後將由白宮新聞團隊決定。」

川普被問到這項決定時說，誰能或不能採訪總統，「將是我們說了算」。川普當時人在橢圓形辦公室，桌上擺有一堆寫有「川普啥都對」字樣的紅色棒球帽。

記協稱破壞媒體獨立性

白宮記者協會主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）不滿白宮沒有事先打招呼，指此舉「破壞美國自由媒體的獨立性，意味政府將選擇哪些記者可以採訪總統。」

除了若干保守派或挺川媒體，川普與大多數批評他的主流或傳統媒體關係不睦，甚至針鋒相對，上月回鍋白宮以來已數度對媒體開刀，包括將紐約時報、華盛頓郵報與美國有線電視新聞網（CNN）等「非川友友」媒體，踢出五角大廈的媒體辦公室，日前更封殺美聯社記者，理由是該社不願配合川普將墨西哥灣改稱「美國灣」。

目前還不清楚白宮將如何調整「採訪團」人選。過去總統專機的「採訪團」通常由來自通訊社、平面與電子媒體共十三名記者組成，白宮內部活動的「採訪團」人數則稍多；某些媒體永遠能入選，其他則輪流。

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