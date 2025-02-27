美烏礦產協議 川普稱最快28日簽署

美國總統川普（左）表示，烏克蘭總統澤倫斯基（右）最快可能28日訪問華盛頓，簽署一項「非常重大的協議」，藉此換取「繼續戰鬥的權利」。（法新社檔案照）

2025/02/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普廿五日表示，烏克蘭總統澤倫斯基最快可能廿八日訪問華盛頓，簽署一項「非常重大的協議」，藉此換取「繼續戰鬥的權利」（the right to fight on）。川普也說，一旦達成結束烏俄衝突的協議，烏克蘭需要某種形式的維和部隊。

澤倫斯基廿六日也表示，烏、美兩國已準備好簽署一項架構經濟協議，此為邁向完整協議的第一步，但基輔方面認為，至關重要的安全保障仍需進一步討論，「烏克蘭需要明確知道，美國在持續提供軍事援助方面的立場」，最終協議可能取決於最快廿八日在華府舉行的談判。

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澤倫斯基將訪美談判協議

烏克蘭官員證實，雙方已就這項協議達成共識，內容包括共同開發烏克蘭的稀土等礦產資源。烏國總理什米哈爾證實，烏克蘭將其境內天然資源未來收益的五十％投入美、烏共同管理的「重建投資基金」，美國則承諾提供經濟支持，並在基金中享有最大經濟利益。

烏克蘭官員透露，美國刪除礦產協議草案中不利於烏克蘭的條款，包括烏克蘭須提供「價值五千億美元」資源一說。路透取得日期標註為二月廿五日的協議草案副本則顯示，美國支持烏克蘭為獲取建立持久和平所需安全保障所做的努力。

針對烏克蘭可獲得的回報，川普直言，美國已提供三千五百億美元援助，「還有許多軍事裝備以及繼續戰鬥的權利」。至於美國將繼續提供武器多久，川普說：「可能會持續一段時間，可能直到我們與俄羅斯達成協議」。川普再度預測這場戰爭可能很快就會結束，但沒有說明將如何發生。知情人士透露，華府與基輔仍在討論未來的武器運送。

彭博分析，美國官員認為，經濟協議本身即構成「事實上的安全屏障」；白宮國家安全顧問瓦爾茲更直言：「還有什麼比與美國經濟夥伴關係更安全的呢？」然而，對深陷戰火的烏克蘭而言，「繼續戰鬥的權利」是否等同於實質安全保障，以及這項協議是否真能為烏克蘭帶來長期利益，仍是未知數。

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