全球自由度 台灣94分 中國9分

香港被自由之家年度自由報告列為「部分自由」地區，並且是過去10年來，全球自由度明顯下降的地方之一。（路透檔案照）

2025/02/27 05:30

自由之家報告 提醒台灣防範中國的努力不足

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國民主倡議與研究組織「自由之家」（Freedom House）官網廿五日發布全球自由報告，去年全球自由度連續第十九年倒退，其中中國自由度僅九分、被列為「不自由」國家。台灣自由度九十四分，在亞洲排名第二；但自由之家也提醒，台灣在防範中國試圖影響決策、媒體以及民主基礎設施的努力不足，令人憂心。

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自由之家的「二○二五年全球自由報告」（Freedom in the World 2025）評估一九五個國家與十三個地區「政治權利」與「公民自由」兩項自由度，在總分一百分中各占四十分和六十分。報告指出，選舉暴力與打壓政治對手、持續的武裝衝突，以及威權手段的擴散，導致去年全球自由度連續十九年下滑，有六十國的政治權利與公民自由都惡化，僅卅四個國家進步。

芬蘭全球第一 日台冠亞洲

去年全球自由度排名第一的是芬蘭，獲滿分一百分。台灣政治權利得到卅八分、公民自由五十六分，總分九十四分，列為「自由」國家，在亞洲排名第二，僅次於總分九十六分的日本。自由之家介紹台灣專頁指出，台灣自二○○○年以來，活躍與具競爭性的民主體制，使其得以定期實現政權和平轉移，對公民自由的保護，整體而言相當穩健，但台灣在防範中國政府試圖影響政策制定、媒體，以及民主基礎建設的努力不足，是持續令人憂心之處。

中國不自由 香港「部分自由」

中國政治權利為負二分、公民自由十一分，總分九分，持續被列為「不自由」國家。報告指出，中國多年來打壓政治異議、獨立的非政府組織（NGO）和人權捍衛者，其公民社會幾乎被消滅殆盡。

香港「政治權利」九分、「公民自由」卅一分，總分也只有四十分，被列為「部分自由」地區，並且是過去十年來，全球自由度明顯下降的地方之一。報告提到香港泛民主派初選案、媒體人黎智英案等，指出北京加強對香港的箝制，許多被認為持不同意見的行為都被指違反國安法。

西藏政治權利負二分、公民自由兩分，總分零分，也列為「不自由」地區。

與此同時，由於中國以政治動機任意拘捕外國人的情況日益普遍，國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）廿五日發布「在中國失蹤─如何應對家人在中國被任意拘留的指南」，綜合受害者、律師經驗，包括加拿大前外交官康明凱和商人史佩弗、前中國環球電視網（CGTN）澳洲籍主播成蕾，及台灣人權工作者李明哲等人，為受害者家屬提供因應策略。報告同時揭露中國司法體系缺乏正當程序、秘密羈押與高定罪率等司法濫權現象。

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