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    庫克群島與中簽署海底探礦／中國海警船 恐進入紐西蘭海域

    庫克群島總理布朗近日與中國簽署全面戰略夥伴關係協議，引發紐西蘭的安全疑慮。（路透檔案照）

    庫克群島總理布朗近日與中國簽署全面戰略夥伴關係協議，引發紐西蘭的安全疑慮。（路透檔案照）

    2025/02/26 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕位於紐西蘭與夏威夷之間的南太平洋島國庫克群島，近日與中國簽署全面戰略夥伴關係協議，其中包括一份海底礦產探勘和研究諒解備忘錄。而在協議公開之際，中國海軍也在澳洲東海岸進行史無前例的演習，迫使商業航班避開澳洲與紐西蘭之間塔斯曼海的航線。安全專家指出，庫中協議將使中國在太平洋地區建立「重要的戰略立足點」，對庫克群島和紐西蘭的安全產生影響。

    庫克群島政府表示，已與中國簽署一份為期五年的諒解備忘錄，內容涵蓋「海底礦產探勘和研究」方面的合作，包括技術轉移、後勤支援和深海生態系統研究，但不包括探勘或採礦許可證。兩國也同意促進「藍色經濟」領域的投資與合作，涉及產生經濟價值的海洋活動。據了解，這項合作使中國企業能夠獲得庫克群島水域的潛在鈷礦藏。

    紐西蘭梅西大學國防與安全研究中心學者鮑爾斯（Anna Powles）表示，庫中合作將包括中國在庫克群島的島嶼上興建船舶、港口和碼頭，可被視為關鍵基礎設施或戰略基礎設施，中國將透過這些商業活動建立重要的戰略存在，並進入太平洋，從而對紐西蘭和庫克群島的國家安全產生影響。

    鮑爾斯進一步指出，這些基礎設施將為中國海警船提供支援，「我們很可能會看到中國海警船在我們附近地區的活動增加」。

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