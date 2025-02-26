企圖窺探黨綱內台灣議題／美媒︰中國駭入共和黨電郵系統

美國共和黨全國委員會去年7月召開全國代表大會前夕獲悉，遭中國政府相關駭客長期入侵內部郵件系統，可能企圖窺探共和黨黨綱關於台灣議題的表述。（彭博檔案照）

2025/02/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕華爾街日報報導，美國共和黨全國委員會（RNC）去年夏天獲悉，遭中國政府相關駭客長期入侵內部郵件系統，但此事近日才被新書披露。知情人士透露，微軟（Microsoft）在去年七月初共和黨全國代表大會在密爾瓦基召開前夕，主動聯繫該黨高層，警告駭客已持續數月侵入其電郵系統，但該黨高層最終決定不向聯邦調查局（FBI）通報此事。

知情人士表示，RNC官員認為，駭客主要意圖在於窺探共和黨計畫如何在黨綱中處理台灣議題。二○一六年，共和黨在六十頁的黨綱中曾呼籲，與台灣簽署自由貿易協定，但二○二四年僅十六頁的精簡版黨綱中，完全未提及台灣。

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此事首先由政治新聞網站「Politico」資深記者艾森斯塔特（Alex Isenstadt）即將出版的新書「復仇：川普重返白宮的幕後歷程」（Revenge:The Inside Story of Trump’s Return to Power，暫譯）披露，華爾街日報已取得並查證部分內容。

據悉，RNC高層及川普競選團隊的共同經理拉希維塔（Chris LaCivita）在獲悉後，決定不將此事通報FBI，擔心相關資訊會被洩漏給媒體。RNC得知此事的時間點，緊接在川普於賓州巴特勒競選集會遭刺客攻擊之前。

微軟與RNC拒對此事置評。中國駐美大使館發言人劉鵬宇則回應：「中國堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊與竊密行為。」

消息人士表示，目前仍不清楚此次入侵的範圍，及被存取的郵件數量。近年來，美國曾多次指控中國駭客發動網路攻擊，包括入侵美國電信系統，竊聽特定目標（包括川普本人）的通話內容。值得注意的是，此事與伊朗特務入侵川普競選團隊的攻擊，幾乎同時發生，後者成功竊取文件，並試圖將其散佈給美國新聞機構，但多數記者拒絕發表這些文件。

美國情報官員指出，中國政府支持的駭客數十年來持續以民主黨和共和黨總統競選活動為目標，視其內部通訊為寶貴情報來源，以洞悉未來政府的政策走向及人事安排。

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