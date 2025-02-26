為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美烏談礦產協議 普廷喊話川普「我們也有礦產」

    俄羅斯總統普廷在24日播出的訪談中表示，俄國也蘊藏豐富的礦產資源，歡迎美國企業前去投資。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷在24日播出的訪談中表示，俄國也蘊藏豐富的礦產資源，歡迎美國企業前去投資。（美聯社）

    2025/02/26 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美、烏就稀土礦產協議談判之際，俄羅斯總統普廷在廿四日播出的訪談中表示，俄國也蘊藏豐富的礦產資源，歡迎美國企業來投資，進一步傳達與俄改善關係將「有利可圖」的訊息。此外，「紐約時報」掌握消息指出，美烏正在討論的協議草案，已納入比先前草案更有利於烏國的條款，但仍不包括烏國總統澤倫斯基堅持的安全保證。

    普廷在俄國國家電視台的訪談中表示，俄國擁有的稀土比烏國「高出一個量級」，莫斯科「準備與包含美國在內的境外夥伴」合作開發這些礦藏，這項邀請也適用於俄國占領的烏東地區。他也提到，美企亦可透過協助拓展西伯利亞的鋁產量，以及共同開發稀土及能源等其他領域來「賺大錢」。紐時指出，普廷顯然正努力迎合美國總統川普對利潤、交易的興趣。

    意圖傳達「與俄改善關係有利可圖」

    「路透」指出，川普廿四日稍早談到，將與俄進行重大經濟發展交易後，普廷隨即召開關於稀土金屬的會議，並強調不擔心美烏可能就稀土礦產達成協議。

    普廷還對川普拋出美俄中三國核武軍控談判表示支持，稱美俄可以同意削減五十％國防預算，中國願意的話可以加入。不過，相較於川普急於結束烏俄戰爭，普廷顯得較為從容，並透露他在本月十二日與川普的通話，以及上週美俄官員會談幾乎沒有討論這場戰爭，「衝突可能不會像川普希望的那樣儘快結束」。普廷也強調，最終仍需要歐洲參與烏俄和平談判。

    紐時︰新版美烏協議 減少對烏不利

    紐時看到日期標註為二月廿四日的美烏協議版本中，有比先前草案對烏國更有利的條款，不再包含烏國承諾讓與美國五千億美元的石油、天然氣、礦產等自然資源利潤的要求，也不需要雙倍返還美國未來提供的援助。根據協議草案，烏國之後從自然資源中獲取的利潤，基輔將放棄一半，這些利潤將歸入一個基金，美國將在該基金中持有美國法律所允許的最大比例利潤，不一定是全部。在先前草案中，美國要求擁有該基金百分之百的利潤。

    新協議草案也闡明該基金將把利潤再投資於烏國，以吸引更多投資，但投入比例未知。然而，草案中並未納入烏國要求的安全保證，白宮國家安全顧問瓦爾茲則對此解釋，即使沒有明確規定，但美烏建立經濟夥伴關係，就足以斷了俄國未來的侵略企圖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播