美烏談礦產協議 普廷喊話川普「我們也有礦產」

俄羅斯總統普廷在24日播出的訪談中表示，俄國也蘊藏豐富的礦產資源，歡迎美國企業前去投資。（美聯社）

2025/02/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美、烏就稀土礦產協議談判之際，俄羅斯總統普廷在廿四日播出的訪談中表示，俄國也蘊藏豐富的礦產資源，歡迎美國企業來投資，進一步傳達與俄改善關係將「有利可圖」的訊息。此外，「紐約時報」掌握消息指出，美烏正在討論的協議草案，已納入比先前草案更有利於烏國的條款，但仍不包括烏國總統澤倫斯基堅持的安全保證。

普廷在俄國國家電視台的訪談中表示，俄國擁有的稀土比烏國「高出一個量級」，莫斯科「準備與包含美國在內的境外夥伴」合作開發這些礦藏，這項邀請也適用於俄國占領的烏東地區。他也提到，美企亦可透過協助拓展西伯利亞的鋁產量，以及共同開發稀土及能源等其他領域來「賺大錢」。紐時指出，普廷顯然正努力迎合美國總統川普對利潤、交易的興趣。

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意圖傳達「與俄改善關係有利可圖」

「路透」指出，川普廿四日稍早談到，將與俄進行重大經濟發展交易後，普廷隨即召開關於稀土金屬的會議，並強調不擔心美烏可能就稀土礦產達成協議。

普廷還對川普拋出美俄中三國核武軍控談判表示支持，稱美俄可以同意削減五十％國防預算，中國願意的話可以加入。不過，相較於川普急於結束烏俄戰爭，普廷顯得較為從容，並透露他在本月十二日與川普的通話，以及上週美俄官員會談幾乎沒有討論這場戰爭，「衝突可能不會像川普希望的那樣儘快結束」。普廷也強調，最終仍需要歐洲參與烏俄和平談判。

紐時︰新版美烏協議 減少對烏不利

紐時看到日期標註為二月廿四日的美烏協議版本中，有比先前草案對烏國更有利的條款，不再包含烏國承諾讓與美國五千億美元的石油、天然氣、礦產等自然資源利潤的要求，也不需要雙倍返還美國未來提供的援助。根據協議草案，烏國之後從自然資源中獲取的利潤，基輔將放棄一半，這些利潤將歸入一個基金，美國將在該基金中持有美國法律所允許的最大比例利潤，不一定是全部。在先前草案中，美國要求擁有該基金百分之百的利潤。

新協議草案也闡明該基金將把利潤再投資於烏國，以吸引更多投資，但投入比例未知。然而，草案中並未納入烏國要求的安全保證，白宮國家安全顧問瓦爾茲則對此解釋，即使沒有明確規定，但美烏建立經濟夥伴關係，就足以斷了俄國未來的侵略企圖。

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