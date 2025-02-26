川普稱烏俄戰爭幾週內落幕 馬克宏籲勿向俄投降

美國總統川普（右）24日在白宮接見法國總統馬克宏（左）。馬克宏警告川普，和平絕不能意味著烏克蘭投降，川普則預告戰火可能在數週內停息。（法新社）

2025/02/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭屆滿三週年之際，美國總統川普廿四日於白宮接見法國總統馬克宏，「紐約時報」指儘管兩人熱情擁抱、握手，卻無法掩飾美國與歐洲因烏克蘭戰爭而日益擴大的裂痕。馬克宏警告川普，「和平絕不能意味著烏克蘭的投降」。川普則直言，烏俄衝突已進入「終局階段」，並認為俄國總統普廷真心想達成烏俄和平協議，預告戰火可能在數週內停息。

這場會面氣氛愉快，兩人彼此稱讚，似乎有意避免公開決裂。馬克宏以「親愛的唐納」稱呼川普，言談中多次提到「友誼」、「共同議程」，並肯定川普有充分的理由與俄國總統普廷接觸，但也堅定表達歐洲國家的立場，「莫斯科應對戰爭負責」，「俄羅斯是侵略者」。兩人都表示，向烏國派遣維和部隊的構想已有進展，馬克宏堅持美國應對烏國提出安全保證。

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馬克宏促向烏提安全保證 川普未明確答覆

川普在會面中拒絕稱呼普廷是「獨裁者」，談到他與普廷的會談取得很大的進展，預測和平協議可能在幾週內實現，還說如果一旦達成協議，他可能前往莫斯科訪問。針對停火協議中的安全機制，川普僅含糊表示「歐洲將承擔防衛責任」，並未明確點出美國的角色；一位不具名法國官員透露，美方希望協議中排除「自動參戰條款」。而當被問及領土問題時，川普完全沒有提及對烏克蘭的安全保證與主權問題，以「拭目以待」作答，與馬克宏劃定「主權完整」的紅線，形成鮮明對比。

川普指歐援烏是「貸款」馬克宏當面反駁

此外，川普宣稱美國在戰爭上的花費是歐洲的三倍，還說歐洲向烏克蘭提供的是「貸款」，「現在拿回了自己的錢」。對川普的錯誤陳述，原本透過翻譯傳話的馬克宏迅速用英語回話，還把手放在川普的手臂上糾正他。馬克宏說，「坦白說，事實上，我們付錢了」，「我們付出真實的金錢」，「和美國的情況一樣，援助方式包括捐贈、貸款和貸款擔保等多種形式」。對此，川普擺出懷疑的表情，面帶微笑的揮揮手，似乎表示他不相信。

在聯合記者會上，馬克宏承認歐洲國家必須做更多的工作，來加強歐洲大陸的防禦，但也警告不要向俄羅斯屈服。他說，「這種和平絕不能意味著烏克蘭的投降」、「絕不能意味著沒有保證的停火。和平必須允許烏克蘭擁有主權」。川普則補充說，普廷已準備好「接受」歐洲軍隊部署在烏克蘭，以保障停火協議。

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