歐加領袖赴烏 歐盟續援35億歐元

烏俄戰爭屆滿3年之際，烏克蘭總統澤倫斯基與特地訪烏的加拿大總理杜魯道、歐盟執委會主席馮德萊恩等各國領袖，一同在基輔臨時設置的紀念地點哀悼殉難的烏國士兵。（路透）

2025/02/25 05:30

烏戰3週年 普習通話稱友誼不變 企圖破除川普聯俄制中傳言

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏俄戰爭廿四日屆滿三年之際，美國和烏克蘭皆表示兩國正朝達成稀土礦產協議的目標前進，談判已進入最後階段。同日，十多位西方領袖出席在基輔舉行的烏俄戰爭三週年紀念活動；俄國總統普廷則與中國國家主席習近平通話，強調俄中友誼不變，此舉被視為破除美國總統川普「聯俄制中」傳言。

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美方︰礦產協議 隱含軍事保證

烏國副總理斯特法尼希納廿四日表示，烏、美正在擬定礦產協議的細節，幾乎所有關鍵都已定案，談判進入最後階段。美國財長班森特廿三日表示，擬議的協議中沒有軍事保證，但這種保證是隱含的，因為美國將對烏國經濟進行大量投資，「俄國人討厭這項協議」。他與美國中東特使魏科夫都說，預計本週就會達成協議。

烏國總統澤倫斯基廿三日在基輔的記者會上，對於一開始拒簽礦產協議提出解釋，指協議本身並未包含對烏國的安全保證，而且美方要求烏國給予價值五千億美元的礦產利益，以償還在烏俄戰爭期間提供的軍事和財政援助，此一要求遠超過烏國實際收到的一千多億美元。他強調，這筆款項當初是拜登政府以「援助」的形式提供，川普總統要求償還並不公平，「援助不是債務，我們不需要償還」，「我不會簽署任何需要十代烏克蘭人來承擔後果的協議」。

澤倫斯基︰援助非債務 無需償還

澤倫斯基另提到，如果美國的條件是「不簽協議就沒有援助」，烏國只能被迫這麼做；他願意達成協議，但也將堅持要求美方提供安全保障。他甚至提到，他願意立即辭職，換取烏國的和平或加入北約組織（NATO）。

在廿四日，澤倫斯基讚揚烏國人民的抵抗精神和英雄氣概，並感謝所有捍衛和支持烏國的人。歐洲與加拿大等十三國領袖當日訪問基輔，另廿四名領袖參加線上特別會議，一同紀念烏國英勇抵抗侵略。歐盟也在同日宣布對俄國的新一輪制裁，這是過去三年來第十六次，包括限制俄國鋁材進口，以及將俄國用來規避石油出口限制的「影子艦隊」七十四艘船列入黑名單。歐盟執委會主席馮德萊恩在基輔宣布，再撥款三十五億歐元支援烏國。

美國準備在廿四日向聯合國安理會提交一份決議草案，內容僅稱「懇求迅速結束衝突，並進一步敦促烏俄之間實現持久和平」，但並未提及確保烏國領土完整。這令英、法十分尷尬，除非兩國行使卅年來首次的否決權，否則該決議可能通過。

據克里姆林宮指出，普廷在與習近平的通話中，簡報了美俄「接觸」最新情況，並聲稱俄方致力於達成「可持續和長久的和平方案」。對此，習近平表示，中方樂見俄羅斯及有關各方為化解「危機」做出積極努力，中俄為國際關係注入「穩定性和正能量」，中俄關係也不受任何第三方影響。

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