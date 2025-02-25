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    爭輸梅克爾 梅爾茨曾消失政壇9年

    梅爾茨（歐新社）

    梅爾茨（歐新社）

    2025/02/25 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕德國「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（CDU/CSU，下稱基民／基社盟）在廿三日的全國大選中脫穎而出，率領基民／基社盟奪回國會最大黨地位的領袖梅爾茨，過去與前總理梅克爾的瑜亮情結，使得他一度退出政壇長達九年，他從未擔任過政府職務，如今將成為二戰後第十任德國總理，為他的政治生涯增添驚奇色彩。

    六十九歲的梅爾茨出生於西德，家族背景顯赫，從政前曾任法官和律師。一九八九年當選歐洲議會議員，九四年成為德國議員，隨即於二○○○年接任基民／基社盟黨團主席。但在二○○二年基民／基社盟以些微差距敗選、並由梅克爾接手黨團主席後，梅爾茨的政治地位逐漸消退。梅克爾於○五年展開長達十六年的總理生涯，也使得梅爾茨的政治前途看似不可挽回，○九年不再競選連任，轉向民間發展。梅克爾曾在回憶錄中讚賞梅爾茨表現傑出，唯一的問題在於「打從一開始，我們都想要成為領導者」。

    梅爾茨退出政壇期間活躍於商業、金融界，擔任包括安盛、德國證券交易所監事會成員，以及貝萊德投信德國分部、滙豐特林考斯銀行監事會主席，時常赴美國和中國商務旅行。

    梅爾茨等到二○一八年梅克爾卸下基民盟主席，且不再尋求第五任期後重返政壇，但仍在當年和二一年的主席選舉中敗下陣來。直到二一年全國大選遭現任總理蕭茲領導的社會民主黨擊敗後，第三度角逐終於勝選。

    願加碼援烏武器 對中態度更強硬

    做為跨大西洋夥伴關係的長期支持者，面對美國總統川普帶來的挑戰，梅爾茨強調，「我對美國正在發生的事情沒有一絲一毫的錯覺，…我的絕對優先是要確實打造團結的歐洲」。外交立場上，梅爾茨對俄羅斯態度堅決，並支持向基輔提供蕭茲政府不願援助的「金牛座」巡弋飛彈。根據梅爾茨近期出版的傳記作者瑞辛描述，梅爾茨的政治哲學中，不僅不會為了避免衝突付出一切代價，反而認為「一定程度的刺激能夠催生真正的辯論或發展」。

    梅爾茨立場保守，支持核能，倡導更自由的經濟政策，曾在國會提出針對移民的無約束力決議，在強力反對移民的極右派「另類選擇黨」（AfD）支持下幾乎通過，引發反對者質疑和批評。梅爾茨則強調未曾與另類選擇黨合作，也絕對不會在成為總理後與該黨組成內閣。

    另據「中央社」報導，梅爾茨另一本傳記作者戈法特提到，梅爾茨對中國的態度較梅克爾更為強硬，多次公開表示須降低對中市場依賴，以及在維持經貿合作同時，對關鍵技術和國安敏感領域實施更加嚴格的監管與審查。

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