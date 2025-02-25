德保守派聯盟勝選 極右躍第2大黨

德國「基民／基社盟」在本次全國大選奪回國會最大黨地位，基督教民主聯盟主席梅爾茨將成為二戰後第10任德國總理。圖為梅爾茨（右）與基督教社會聯盟主席索德23日在出口民調公布後握手相慶。（美聯社）

2025/02/25 05:30

有望成新總理 梅爾茨︰歐洲須獨立自主 擺脫對美依賴

〔編譯林家宇／綜合報導〕德國國會大選出口民調廿三日出爐，由中間偏右的保守派「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（CDU/CSU，下稱基民／基社盟）以廿八．六％得票率居首，贏得二○八席。將順勢成為新任德國總理的基民盟主席梅爾茨高呼，「歐洲必須尋求獨立自主，擺脫對美國的依賴」。

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梅爾茨在選後電視訪問中將砲火對準美國，批華盛頓近來對德國選舉的干預不亞於莫斯科，「我們身處在來自兩方如此龐大壓力之下。我的首要之務是打造團結的歐洲」、「我的絕對優先是以最快速度強化歐洲。按部就班之下，我們便能確實擺脫美國、獨立自主」。梅爾茨更直接點名美國總統川普對歐洲的命運漠不關心，強調「歐洲須建立自己的防衛體系」、「烏克蘭必須成為和談的一部分」，「我對美國不抱幻想」。

本次大選合格選民約六千萬人，投票率達八十二．五％，為一九九○年東、西德統一後最高。現任總理蕭茲所領導的「社會民主黨」（SPD），得票率從二○二一年的廿五．七％大跌至十六．四％（一二一席），滑落至國會第三大黨。

反援烏 極左極右席次佔三分之一

極右派「另類選擇黨」（AfD）取得該黨史上最佳的二十．八％選票（一五一席），一舉躍升為國會第二大黨；極左派「左翼黨」（Die Linke）拿下近九％選票（六十四席）。兩黨在六三○席的國會中拿下三分之一席次，足以擋下包括鬆綁債務煞車在內的多項修憲案與增加軍費案，兩黨都反對軍援烏克蘭。

由於基民／基社盟席次未過半，需尋求其他黨派籌組執政聯盟。基於德國政界的「防火牆協議」，被視為極端派的政黨不會被其他主流政黨納入組閣或合作對象。目前推估的選項包括與蕭茲的社民黨合作組建兩黨內閣，也可能納入得票率十二％、贏得八十五席的「綠黨」。

川普恭賀保守派 英法期盼合作

川普對保守派勝選的結果表達恭賀，認為「如同美國，德國人民厭倦了缺少常識的政治議程，尤其是在能源與移民」。英國首相施凱爾期盼和德國新政府合作，深化兩國關係與共同安全；法國總統馬克宏表示，希望團結合作打造「強大且自主的歐洲」。

梅爾茨新政府將面臨連串嚴峻挑戰，首先是烏俄戰爭，美俄正共同將歐洲排除在烏國和平進程之外；經濟上，德國過去的繁榮發展仰賴俄國低價能源和中國貿易，如今柏林與莫斯科、北京關係惡化；二戰結束後依附以美國為首的北約組織（NATO）安全體系，因川普與盟友的嫌隙動盪不安。

另外，移民政策也是新德國政府焦點之一，尤其在去年十二月廿日薩克森─安哈特邦首府馬德堡耶誕市集，以及本月十三日在慕尼黑的兩起汽車衝撞事故，加劇了德國國內對移民問題的爭論。

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