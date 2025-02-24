一度傳病危 教宗︰請為我祈禱

一名婦女廿二日在收治羅馬天主教教宗方濟各的傑梅利醫院中庭的已故教宗若望保祿二世的雕像下，放上一串念珠，也有信徒前來擺放蠟燭為教宗祈福。截至廿三日，一度傳出病危的方濟各已入院十天。（路透）

2025/02/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕因病入院多日、一度傳出病危的的羅馬天主教教宗方濟各，廿三日發表簡短訊息表示對治療有信心，並盼各界為他祈禱；同日稍早，梵蒂岡稱教宗在醫院度過平靜的一夜，已經休息。

儘管如此，方濟各目前仍配戴氧氣鼻導管。梵蒂岡消息人士說，梵蒂岡廿三日一早的說法，顯示廿二日的病危危機並未重演；但跟本週稍早不同的是，教宗廿三日沒吃早餐，也沒看報紙。

請繼續往下閱讀...

高齡八十八歲的教宗本月十四日因支氣管炎住進羅馬傑梅利醫院，此後病況加劇轉為雙側肺炎；廿二日，梵蒂岡稱教宗健康惡化病情「危急」，因呼吸困難而接受「高流量」氧氣，還因貧血導致血小板數值低下而進行輸血，廿三日一早的義國報紙稱廿二日形容為梵蒂岡「最黑暗的一天」，義大利醫界人士也稱教宗令人擔心，接下來數小時與未來數日將是關鍵。

此外，教宗廿三日再度缺席每週日三鐘經祈禱（通常是從俯瞰梵蒂岡聖伯多祿廣場的窗戶進行祈禱），改以發表一段簡短聲明取而代之。教宗在該聲明中感謝醫療團隊，「我有信心繼續在傑梅利醫院的住院醫治，繼續必要的治療，休息也是治療的一部分！我請求各位為我祈禱」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法