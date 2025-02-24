馬斯克向聯邦公務員下通牒︰回報工作績效 否則滾蛋

非民選出身但卻坐享大權的全球首富馬斯克爭議不斷，示威民眾廿二日在他的電動車公司特斯拉位於華盛頓州西雅圖的一處門市外，舉著寫有「停止政變」的標語牌抗議。（法新社）

2025/02/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕全球首富兼美國總統川普的高級顧問馬斯克，廿二日要求聯邦政府雇員限期回報其過去一週的工作內容，違者將視同辭職；儘管有川普撐腰背書，聯邦政府部分局處已以有法律疑慮告誡員工暫時按兵不動，工會也大為不滿，專家則直言於法無據。

據信這是職司刪減聯邦政府開支與進行人事瘦身的政府效率部負責人馬斯克開鍘聯邦勞動力的最新招。馬斯克在X上發文說，「所有聯邦雇員很快都會收到一封要求了解他們上週做了什麼的電子郵件。不回覆將視同辭職」。據悉這封主旨為「你上週做了什麼」的電郵，要求收到信的聯邦雇員在廿四日午夜十一時五十九分以前，回覆說明上週完成的約莫五項工作並發副本給主管，但信中並未提及不照辦就自動回家吃自己。

請繼續往下閱讀...

有法律疑慮 FBI等單位要員工暫按兵不動

紐約時報指出，已有包括聯邦調查局（FBI）、國務院、環保署、人事管理局（OPM）、食品藥物管理局（FDA）、退伍軍人部、聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計劃服務中心，以及消費者金融保護局（CFPB）等多聯邦政府單位的員工，收到上述電郵。

由於馬斯克的發文與電郵內容有所出入，本就人心惶惶的聯邦雇員根本無所適從；包括聯調局與司法部等聯邦局處則以恐引發動盪以及有潛在法律與安全問題，要求旗下員工暫緩回應靜候通知。拜馬斯克之賜幾乎已停擺的消費者金融保護局的一名工作人員直言，該單位絕大部分員工都被迫休假無班可上，哪來的工作績效。

美國最大聯邦雇員工會「美國政府雇員聯合會」（AFGE）全國主席凱利誓言與非法解雇戰到底、痛批馬斯克與川普政府，稱此回報績效之舉顯示其對聯邦公務員本身及其服務的蔑視、殘忍與不敬；曾任白宮管理及預算局（OMB）法律顧問的密西根大學法學教授巴根斯托斯則說，馬斯克此舉在公務員系統中於法無據，明顯意在恐嚇。

紐時指出，馬斯克要求聯邦公務員自報績效以決定去留，顯然複製他在二○二二年收購社群平台推特（即今X）的做法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法