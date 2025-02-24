德大選估票 基民盟穩定領先 社民黨戰後最慘

德國基民盟主席梅爾茨廿三日在北萊茵-西發利亞邦的阿恩斯貝格一處投票所投下選票。他被看好可望出任下一任德國總理。（歐新社）

2025/02/24 05:30

另類選擇黨 可望拿下歷來最好成績

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國聯邦議院（國會下議院）選舉廿三日登場，在美國總統川普強勢回歸、極右派勢力崛起影響下，德國民意整體而言向右傾斜，主流保守派的「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（CDU／CSU）民調穩定領先，極右「另類選擇黨」（AfD）可望拿下歷來最好成績，反觀現任總理蕭茲的「社會民主黨」（SPD）幾乎篤定面臨第二次世界大戰以來最糟糕的選舉結果。

德國是歐盟廿七國中人口最多的國家，達八千四百萬人，本屆至少有五九二○萬名合格選民，將選出六三○名議員，並由新議員選出總理。共計廿九個政黨參選，但僅五至八黨能拿到至少五％選票以確保席位。官方結果預計當地廿四日早上出爐。

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選前梅爾茨（Friedrich Merz）率領的基民盟／基社盟以約卅％支持度領先各黨，可望成為下一任德國總理，但德國並無少數政府傳統，因此仍須與其他政黨合組聯合政府，這個過程不排除費時數週至數月。梅爾茨廿二日在慕尼黑最後拉票時矢言，他們將贏得選舉，結束本屆政府帶來的噩夢，以便在歐洲動盪之際發出「強有力的聲音」，讓歐洲昂首闊步，才能「坐上世界強國的主桌」。他也承諾加強邊境管制，並重振萎靡不振的德國經濟。

另類選擇黨堪稱本次大選黑馬，原先已經在選民不滿主流政黨及擔憂移民問題下備受矚目，之後又在川普戰友、世界首富馬斯克鼎力相挺之下聲勢大漲，馬斯克甚至吹捧該黨是唯一「拯救德國」的政黨。該黨民調支持度達到廿％，可望位居第二，寫下歷來最佳成績，但因各黨放話阻其執政，因此恐怕只能屈居在野。

相較之下，蕭茲領導的社民黨、綠黨和自由民主黨執政聯盟，長期以來就財政支出問題爭執不休，在去年十一月潰散後，促使大選提前七個月舉行。社民黨民調支持度創下歷史新低，僅約十五％，恐落居第三，為政策僵局和烏戰導致能源價格飆升、德國經濟表現疲軟付出代價，這也將是這個德國最古老政黨自二戰以來最糟糕的選舉結果。

基民盟可能和社民黨結盟執政

分析指出，基民盟／基社盟最終可能和社民黨結盟執政，但要是兩個陣營沒有足夠的席次形成多數，就需要第三黨加入，但本屆政府的經驗已經表明，三黨共同執政十分困難而且不穩定，恐使德國重回本屆政府去年垮台時的狀態。況且，萬一另類選擇黨的得票率比預期的廿％還要高，主流政黨刻意設下的「防火牆」能維持多久，將是另一個難題。

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