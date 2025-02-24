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    法英領袖將赴華府 勸川普勿棄烏

    英國首相施凱爾（左）與法國總統馬克宏（右）本週將與美國總統川普會面，討論烏克蘭維和計畫，並爭取美方支持。（法新社檔案照）

    英國首相施凱爾（左）與法國總統馬克宏（右）本週將與美國總統川普會面，討論烏克蘭維和計畫，並爭取美方支持。（法新社檔案照）

    2025/02/24 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿三週年之際，法國總統馬克宏和英國首相施凱爾本週將相繼訪問華府，試圖說服美國總統川普不要放棄烏克蘭。此舉凸顯歐洲擔憂，美國為了尋求和平協議可能犧牲烏克蘭利益。

    馬克宏將於廿四日俄烏開戰三週年當天晤見川普，已準備對美國總統直言：「在普廷面前示弱，不是您的風格，也不符合您的利益」。施凱爾則選擇較為溫和的策略，強調英國可作為歐美之間的橋樑。他預計在廿七日的白宮會談中，承諾提高英國國防支出至國內生產毛額（GDP）的二點五％，並保證每年提供烏克蘭卅億英鎊軍援。施凱爾廿三日說，與烏克蘭保持團結的必要性不僅在道德上是正確的，而且也符合英國的國家利益。

    不過，川普廿一日在接受福斯新聞節目訪問時，已先發制人，抨擊馬克宏和施凱爾「沒有做任何事情」來結束烏克蘭的戰爭。川普指出，馬克宏是「我的朋友」，施凱爾是「非常好的人」，但他們都「沒有與俄羅斯舉行會談」。

    澤倫斯基︰願辭總統 交換加入北約

    烏克蘭總統澤倫斯基廿三日呼籲美歐團結一致，盡最大努力為烏克蘭實現持久公正的和平。稍後他在基輔記者會對川普喊話，表示如果他辭職能換得和平，能換取烏國加入北約組織，他願意「立即」辭去總統一職。

    施凱爾廿二日與澤倫斯基通話時強調，任何和談都「必須以烏克蘭主權為核心」。此一立場與川普近期言論形成鮮明對比。川普先前曾稱澤倫斯基為「獨裁者」，並宣稱烏克蘭開啟戰端，但廿日改口表示：「俄羅斯發動攻擊，但他們（拜登政府）不該讓他攻擊」。

    英國政府預計廿三日宣布實施開戰以來最大規模的對俄制裁方案。外相拉米表示，除了制裁措施，英國每年將持續提供卅億英鎊軍援支持烏克蘭，並願意在必要時派兵參與維和任務。他強調，英國：堅持「沒有烏克蘭參與，就不該有關於烏克蘭的決定」的原則。

    英法正規劃如烏俄達成停火協議，將派遣多達三萬名歐洲維和部隊進駐烏克蘭。然而，此計畫能否成功，關鍵在於說服川普同意美軍扮演「後盾」角色，預料這將是英法領袖在華府會談的焦點之一。雖然美方不必派兵進駐烏克蘭，但歐洲希望美軍能在鄰國部署防空系統、提供情報支援，並保持空軍戰備，以因應歐洲維和部隊可能遭遇的危險。

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