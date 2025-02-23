中國發現新冠狀病毒 傳染途徑類似武肺

中國病毒專家石正麗等人共同組成的研究團隊從蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒「HKU5-CoV-2」，這種病毒有動物傳染給人類的淺在風險，入侵細胞的途徑與COVID-19新冠病毒相同，引起外界關注。（路透檔案照）

2025/02/23 05:30

美學者：免疫力已提高 毋須過度反應

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國廣州實驗室、廣州科學院、武漢大學和武漢病毒研究所的研究團隊，近日在國際學術期刊《細胞》（Cell）發表論文指出，他們在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，其入侵細胞的途徑與武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）病毒相同。不過，有美國學者認為，人類在歷經武肺肆虐後，對類似病毒的免疫力已有提高，毋須對最新研究過度反應。

這項新研究由中國著名病毒學家、因對蝙蝠冠狀病毒進行廣泛研究而獲稱「蝙蝠女郎」的石正麗率領，團隊在蝙蝠身上發現的新冠狀病毒被命名為「HKU5-CoV-2」。該病毒含有一種蛋白酶，可透過與人類和其他哺乳類動物體內的「ACE2」（血管收縮素轉化酶第二型）受體蛋白結合來感染細胞，途徑與「SARS-CoV-2」武肺病毒相同。

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研究指出，「HKU5-CoV-2」在試管模擬進入人類腸道和呼吸道模型實驗中，均顯示可讓ACE2受到高程度感染，且該病毒比原始毒株有更強的結合能力，宿主範圍更廣。不過，研究團隊強調，該病毒的效力明顯低於武肺病毒，不應誇大對人類的風險，況且該病毒目前僅是在實驗室中發現，尚未在人體中檢測到。此外，研究團隊亦已發現針對該病毒的單株抗體和抗病毒藥物。

美國明尼蘇達大學傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）表示，與二○一九年武肺初流行時相比，人類對類似冠狀病毒的免疫力已提高，人們對新研究的反應「過分誇大」。

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