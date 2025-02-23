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    美烏稀土案接近簽署 川普改口稱俄侵烏

    美國和烏克蘭「接近」就稀土礦產合作達成協議，為烏國與俄羅斯停戰創造條件，同時藉此加強基輔和華府之間的長期關係。圖為瑞典首都斯德哥爾摩的美國大使館，懸掛「我們與烏克蘭站在一起」標語。（路透）

    美國和烏克蘭「接近」就稀土礦產合作達成協議，為烏國與俄羅斯停戰創造條件，同時藉此加強基輔和華府之間的長期關係。圖為瑞典首都斯德哥爾摩的美國大使館，懸掛「我們與烏克蘭站在一起」標語。（路透）

    2025/02/23 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在歷經數日口頭爭執後，美國總統川普、國家安全顧問瓦爾茲和烏克蘭總統澤倫斯基廿一日均表示，雙方「接近」就稀土礦產合作達成協議，為烏國與俄羅斯停戰創造條件，同時藉此加強基輔和華府之間的長期關係。川普也一改日前指稱烏國侵犯俄國的說法，承認是俄國發動攻擊。

    川普特使提供新版協議草案 解決基輔當局部分擔憂

    川普在白宮被問到美烏潛在協議時表示，預計烏國很快就會簽署稀土礦產協議，包括美國對烏國礦產資源的投資，協助美國收回四到五千億美元，「這件事意義重大，他們（烏國）想要它，也能讓我們留在那個國家」。瓦爾茲稍早在年度保守黨政治行動會議上指出，「澤倫斯基總統將簽署該協議，你們很快就會看到」。

    儘管澤倫斯基廿一日在聲明中表示，烏國將「迅速且明智」地與美國達成協議，但英國「天空新聞」廿二日引述烏國消息人士報導，「就協議草案的內容而言，仍存在許多問題，總統尚未準備好接受它。目前，協議草案並未體現美烏的夥伴關係，僅包含烏方的片面承諾」。

    瓦爾茲表示，該協議將使美國獲得烏國關鍵稀土礦產，包括鋁、鎵和氚等。這些材料對於核研究和半導體等先進技術至關重要，且具有重要的軍事應用價值。瓦爾茲還提到，該協議被定位為美國納稅人收回部分烏國國防投資的方式之一。川普則說，他本來希望在本月稍早達成協議，且協議最初是由澤倫斯基在去年秋天提出，藉此加強烏方未來與俄方談判的影響力。

    據了解，在澤倫斯基以原始協議不包括安全保證而加以拒絕，並與川普隔空發表尖銳言論後，川普的烏俄特使凱洛格特地訪問基輔三天，向烏國提供一份更新版的協議草案，解決部分基輔當局的擔憂，也符合烏國法律。澤倫斯基最後在外交部長西比哈、國會議長斯特凡楚克等高階官員和幕僚建議下，表明願意簽署新版協議。

    不過，「路透」引述知情人士報導，凱洛格再次向基輔當局提到，若不達成協議，美國太空探索科技公司（SpaceX）提供給烏國使用的「星鏈」（Starlink）衛星網路，很快就會關閉。由於烏軍作戰必須仰賴星鏈網路，一旦失去將是沉重打擊。

    川普同日在「福斯新聞」訪談中直言，澤倫斯基手上沒有籌碼，實際上有沒有參與（美俄）談判不是很重要，「他已參加各項會議三年，卻一事無成，讓談判變得異常困難」。在被主持人追問「難道你不覺得是（俄國總統）普廷為了拿到無權取得的土地，而無端發動侵略？」後，川普一改日前突稱烏國侵犯俄國的說法，承認是俄國發動攻擊，「但他們（澤倫斯基與美國前總統拜登）不該讓俄國發動攻擊」，並強調若非有他出馬，烏俄根本不會談判。

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