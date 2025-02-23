加強抗中 日防相訪菲協商整合軍事情報

日本防衛大臣中谷元22日訪問菲律賓，預定與菲國國防部長鐵歐多洛舉行會談，雙方將就締結「軍事情報保護協定」（GSOMIA）啟動協商。（法新社檔案照）

2025/02/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕日本政府為強化支援菲律賓在南海周邊的監視行動，有意對菲國出口相關的管制系統，以整合監視雷達收集到的資訊。為此，日本防衛大臣中谷元廿二日訪問菲國，預定與菲國國防部長鐵歐多洛舉行會談，雙方將就締結「軍事情報保護協定」（GSOMIA）啟動協商。

美國總統川普就職前後，日本為凸顯日美菲安全合作的重要性，上月中旬已派出外務大臣岩屋毅訪問菲國，重申日美菲在安全保障、網路安全及經濟安保等領域，將持續並加強合作。中谷是上任後首次訪菲，將進一步提供菲國防衛裝備，以對抗中國日益加劇的擴張行為。

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日菲兩國去年七月簽署相互准入協定（RAA），升級為「準同盟」關係，雙方部隊將據此擴大聯合演訓範圍，加強防務合作。中谷預定廿四日與鐵歐多洛舉行會談，他在廿一日的記者會上指出，菲律賓位於日本海上通道要衝，具有重要戰略地位，希望確認雙方在防衛裝備、技術合作等領域的進一步合作。

日本二○二三年起提供菲國監視雷達，日本經濟新聞報導，中谷這次訪菲，有意與菲方冾談提供相關管制系統，以整合監視雷達收集到的資訊；日菲若締結GSOMIA協定，雙方將可交換安全保障相關機密情報。

報導指出，單一雷達可掌握的目標範圍有限，日本有意對菲國出口可連結多個監視雷達的管制系統，透過管制系統連結，廣泛收集周邊飛行物體相關訊息。相關管制系統是由日本NEC和三菱電機生產。

另外，為推動日菲全面性防衛裝備合作，雙方將新設局長級的協商架構，討論菲國的需求，以及可從日本出口何種裝備。讀賣新聞報導，除考慮追加提供雷達外，日本陸上自衛隊的高機動車輛和海上自衛隊的護衛艦等，也可能成為協商項目。

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