ChatGPT遭中國濫用 散布反美監控反中

OpenAI披露，首次發現中國利用ChatGPT助長在海外的影響力活動，包括產生西班牙文的反美假訊息；中國也以AI建立監視工具，即時蒐集西方國家社群媒體的反中貼文。（路透檔案照）

2025/02/23 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國生成式人工智慧（AI）巨擘OpenAI廿一日披露，已發現中國利用該公司的AI聊天機器人ChatGPT，助長在海外的影響力活動，包括產生西班牙文的反美假訊息；中國也以AI建立監視工具，即時蒐集西方國家社群媒體的反中貼文。

OpenAI發布的安全威脅報告指稱，該公司發現有中國團隊研發在社群媒體蒐集反中貼文的工具。OpenAI將此工具命名為「同儕審查」（Peer Review），因有研發者利用ChatGPT為其程式碼除錯。此外，還有用戶以ChatGPT產生行銷該工具的宣傳文章，宣稱可將蒐集的反中貼文報告送交中國安全機關。

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紐約時報報導，OpenAI首席研究員尼莫指出，這是該公司首次發現這類AI監控工具。OpenAI已以違反「禁止使用AI進行通訊監視或未經授權個人監控」的政策，封鎖相關使用者帳戶。尼莫及其團隊認為，該監控工具是以Meta公司的開源大型語言模式Llama為基礎。

OpenAI也發現，有中國用戶利用ChatGPT產生大外宣內容，包括用於攻擊中國異議人士蔡霞的英文貼文，以及西班牙文的反美新聞報導。多篇文章都登上拉丁美洲的新聞網站，其中某些簡短評論也出現在X平台。OpenAI將這項AI大外宣行動稱為「資助煽動」（Sponsored Discontent）。

尼莫表示，這也是OpenAI第一次發現中國大外宣活動將長篇文章翻譯為西班牙文後，發佈在拉丁美洲媒體，「如果我們不去瞭解他們使用AI的情況，就無法將那些（X平台）推文與網路新聞文章聯繫起來。」

OpenAI從去年開始定期發佈威脅報告。在最新報告中，OpenAI表示，已移除多個來自中國與北韓的帳戶。不過，報告並未說明移除帳戶的數量，也未說明惡意活動發生時間。

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