中國削價獨霸海運 美擬對中製商船收費

美國貿易代表署擬對中國建造的貿易商船徵收費用，並要求一定比例的美國產品由美國船隻運送，藉此抗衡中國在全球海運領域的強勢地位。圖為中國江蘇省太倉造船廠。（法新社檔案照）

2025/02/23 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）廿一日宣布一項提案，擬對中國建造的貿易商船徵收費用，並要求一定比例的美國產品由美國船隻運送，藉此抗衡中國在全球海運領域的強勢地位。

此提案是基於前總統拜登任內對中國海運、物流和造船行為貿易調查所做出的結論，認定北京在上述三項領域的主宰地位缺乏公正性，得益於低價和低勞力成本等因素削價競爭，建議採取迫切行動因應。

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提案指出，中國鎖定海運、造船和物流領域取得主導地位，以削價競爭贏得顯著市場份額。以噸位來看，中國從一九九九年不到五％的市場佔比，在去年達到超過五十％。截至去年一月，中國掌握十九％全球商業船隊，及九十五％的貨櫃生產。

拜登政府的貿易代表戴琪上月指出，美國的商業造船規模僅排全球第十九，每年的造船量不到五艘；相較之下，中國每年可建造超過一七○○艘。目前的全球海運造船業版圖，由中國、南韓和日本佔據超過九成市場。因此，美方的提案可能使日韓造船業受益。

「彭博」指出，若提案通過實施，對中國商船收取的費用，可能反映在商品售價上，使美國消費者承擔額外支出，對美國本土造船能量的復甦是否能夠發揮作用亦不明朗。華府早已於一九二○年制定「商船法案」，第廿七條規定在美國港口間運輸貨品的船隻，得由美國公民或永久居民生產、擁有和營運，以保護國內造船業，但成效甚微。

提案目前進入對外公開及檢驗階段，預計下月舉行公共聽證會。貿易代表署也規劃對進入美國港口的中國製船隻收費，涵蓋的費用達一百萬美元。

衝擊海運體系 引發供應鏈震盪

另外，貿易代表署將逐步增加所有美國貨品的海運限制，初步為透過海運出口的美國產品中，至少一％得由掛有美國船旗或美國營運的船隻運送，循序漸進至七年後達到十五％門檻，並在最終納入船隻得在美國建造的要求。「彭博」指出，鑑於全球貿易體系對中國船隻的依賴，商船領域被視為北京能夠發揮影響力的主要媒介，但任何衝擊該體系的措施恐引發供應鏈震盪，這也是美國有意避免的情況。

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