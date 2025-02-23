重返白宮滿月 台灣285億外援 川普解凍

路透獨家披露，川普政府已放行遭凍結的53億美元外交援助，包括用於台灣計畫的8.7億美元（約285億台幣）。（美聯社）

2025/02/23 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普上任後宣布暫停對外援助計畫九十天，凍結經費包括對抗飢餓和致命疾病的計畫，以及為全球數以百萬計流離失所者提供庇護等。路透廿一日獨家披露，川普政府已放行遭凍結的五十三億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，包括用於台灣計畫的八．七億美元（約二八五億台幣）。

美國國務卿魯比歐上月底提出豁免名單，包括美國對以色列和埃及的軍事援助，以及包括糧食在內的人道救援等，代表本應使用的經費因相關豁免而得以放行。路透取得截至本月十三日獲放行的另外二四三項豁免名單，總計五十三億美元解凍，獲解凍經費絕大部分用於美國國務院政軍局掌管的計畫，總計超過四十一億美元。

請繼續往下閱讀...

名單顯示，安全豁免名單包括用於台灣計畫的八．七億美元、協助菲律賓安全部隊現代化的三．三六億美元，以及為烏克蘭國家警察和邊境防衛人員購置防彈衣和裝甲車的二一五○多萬美元。

據報導，非安全領域的最大豁免項目，是向美國「總統愛滋病緊急救援計畫」（PEPFAR）提供的五億美元經費，主要資助非洲的醫療服務。美國國務院發言人未答覆相關詢問。路透不確定是否有些計畫已取得豁免，但未列在名單上。

台灣擴大投資 白宮列外交政績

川普重返執政滿月，白宮再度於官網宣示「美國回來了」，附上一長串內政外交政績，包括在「保護美國勞工及促進經濟成長」項目下，提到台灣承諾擴大對美投資。根據美國國務院網站，台灣是美國第七大貿易夥伴，美國則是台灣第二大貿易夥伴。美國對台灣的商品及服務出口，至少為美國提供廿萬個就業機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法