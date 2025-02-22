彭博：烏俄若停戰 美軍將全力抗中

彭博廿日發表專文指出，烏俄停戰確實能為北京帶來好處與機會，但隨之而來的重大問題是，中國勢將成為美軍的頭號目標。（美聯社檔案照）

2025/02/22 05:30

〔編譯林家宇、孫宇青／綜合報導〕美國總統川普就任後，迅速啟動烏克蘭戰爭停火及和平進程，儘管中國聲稱支持一切促成烏克蘭和平的努力，但「彭博」廿日發表專文指出，烏俄停戰確實能為北京帶來好處與機會，但也將使其陷入進退兩難局面，因為隨之而來的重大問題是，中國勢將成為美軍的頭號目標。

中國在川普第二任期改採保守、低調策略，雖然仍對美方課徵十％關稅祭出報復措施，但姿態比川普第一任期時的「戰狼」外交和緩許多；川普對中國的論調也不若以往強勢，更屢次強調與中國國家主席習近平交情甚篤。

請繼續往下閱讀...

然而，川普內閣中仍有國務卿魯比歐、準貿易代表葛里爾等對中鷹派坐鎮，國防部長赫格塞斯和川普長子小唐納．川普也都表達將大量軍事資產集中對抗中國的主張。

中國自期能對烏俄戰後的重建工作發揮作用，並從中受益，「一帶一路」倡議累積的大量海外基礎設施建造經驗，能夠提供烏克蘭建設所需。另外，在赫格塞斯表明不會在烏克蘭部署美軍、而是交由歐洲和非歐洲部隊履行安全保障的情況下，涵蓋中國部隊的聯合國維和部隊可能是選項之一，亦不排除中國直接部署的機會。此外，英國智庫「皇家國際事務研究所」高級研究員于潔指出，烏俄停戰可為北京帶來少有的機會，修補與歐洲破損的關係。

然而，有不少人認為，川普政府強力介入調停烏俄衝突，是為了全力應對中國威脅，企圖「聯俄制中」。在中國於烏克蘭投入資源後，一旦俄國總統普廷再次發動侵略，將使中俄兩國「無上限」友誼複雜化。俄國主要盟友白俄羅斯總統魯卡申科便公開指稱，美國企圖挑撥中俄兩國關係，呼籲莫斯科不要上當。

川普聯俄制中 白俄籲不要上當

北京對外經濟貿易大學教授龔炯認為，「北京正處於『第廿二號軍規』（Catch-22，指進退兩難）情勢」，「中國期盼終戰或至少休戰，但可不想變成華盛頓的優先處置對象」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法