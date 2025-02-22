為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    彭博：烏俄若停戰 美軍將全力抗中

    彭博廿日發表專文指出，烏俄停戰確實能為北京帶來好處與機會，但隨之而來的重大問題是，中國勢將成為美軍的頭號目標。（美聯社檔案照）

    彭博廿日發表專文指出，烏俄停戰確實能為北京帶來好處與機會，但隨之而來的重大問題是，中國勢將成為美軍的頭號目標。（美聯社檔案照）

    2025/02/22 05:30

    〔編譯林家宇、孫宇青／綜合報導〕美國總統川普就任後，迅速啟動烏克蘭戰爭停火及和平進程，儘管中國聲稱支持一切促成烏克蘭和平的努力，但「彭博」廿日發表專文指出，烏俄停戰確實能為北京帶來好處與機會，但也將使其陷入進退兩難局面，因為隨之而來的重大問題是，中國勢將成為美軍的頭號目標。

    中國在川普第二任期改採保守、低調策略，雖然仍對美方課徵十％關稅祭出報復措施，但姿態比川普第一任期時的「戰狼」外交和緩許多；川普對中國的論調也不若以往強勢，更屢次強調與中國國家主席習近平交情甚篤。

    然而，川普內閣中仍有國務卿魯比歐、準貿易代表葛里爾等對中鷹派坐鎮，國防部長赫格塞斯和川普長子小唐納．川普也都表達將大量軍事資產集中對抗中國的主張。

    中國自期能對烏俄戰後的重建工作發揮作用，並從中受益，「一帶一路」倡議累積的大量海外基礎設施建造經驗，能夠提供烏克蘭建設所需。另外，在赫格塞斯表明不會在烏克蘭部署美軍、而是交由歐洲和非歐洲部隊履行安全保障的情況下，涵蓋中國部隊的聯合國維和部隊可能是選項之一，亦不排除中國直接部署的機會。此外，英國智庫「皇家國際事務研究所」高級研究員于潔指出，烏俄停戰可為北京帶來少有的機會，修補與歐洲破損的關係。

    然而，有不少人認為，川普政府強力介入調停烏俄衝突，是為了全力應對中國威脅，企圖「聯俄制中」。在中國於烏克蘭投入資源後，一旦俄國總統普廷再次發動侵略，將使中俄兩國「無上限」友誼複雜化。俄國主要盟友白俄羅斯總統魯卡申科便公開指稱，美國企圖挑撥中俄兩國關係，呼籲莫斯科不要上當。

    川普聯俄制中 白俄籲不要上當

    北京對外經濟貿易大學教授龔炯認為，「北京正處於『第廿二號軍規』（Catch-22，指進退兩難）情勢」，「中國期盼終戰或至少休戰，但可不想變成華盛頓的優先處置對象」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播