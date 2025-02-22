防堵中諜 美議員：停收中國留學生

美國共和黨籍聯邦眾議員摩爾主張，國會應該立法禁止所有中國公民獲得學生簽證，以捍衛美國國安、創新技術、關鍵基礎設施和個資。（法新社檔案照）

2025/02/22 05:30

停發中生簽證 也禁止中國公民進入國家實驗室

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為加強遏阻中國間諜，美國國會議員提議停止簽發中國學生簽證，另有議員和專家建議禁止中國公民進入美國國家實驗室，但也有人憂心可能不利美國取得研究突破，應在「利大於弊」的前提下個別開放。

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留學生最後多為中共吸收

「美國之音」廿一日報導，美國共和黨籍聯邦眾議員摩爾（Riley Moore）表示，二○二三至二四學年度，美國有近廿八萬名持學生簽證的中國留學生，其中有許多人同時在替中共蒐集情報或擔任間諜。儘管可以投入更多時間和金錢實施審查，但仍難以判斷簽證申請人從事間諜活動的風險，因為許多懷著單純目的進入美國的中國學生，後來都被中共招募或脅迫從事間諜活動。

他指出，學生簽證相對容易獲得，佔美國每年發給中國公民簽證總數的一大部分，國會立即立法禁止所有中國公民獲得學生簽證，對於保護及捍衛美國國家安全、創新技術、關鍵基礎設施和個資至關重要，「該是關掉水龍頭的時候了」。

華府智庫「新美國安全中心」技術和國家安全計畫研究員德雷塞爾（Bill Drexel）說，鑑於美國已發生多起中生涉及嚴重國安問題的事件，相關擔憂無可厚非，但應該關閉大學裡由中共資助的「中國學生學者聯合會」，並鼓勵中生赴美求學，讓他們知道中共政權的殘暴和專制。

中共竊取技術 影響整代人

與此同時，加州玻爾量子技術公司（Bohr Quantum Technology）執行長戴巴（Paul Dabbar）在聯邦參議院能源與自然資源委員會聽證會上指出，「中共長年竊取（技術、機密）的影響橫跨整整一代人，至今仍未停止」，建議國會全面禁止中國公民進入美國國家實驗室，除非取得能源部豁免。

聯邦參議員柯頓長期支持立法禁止中國、古巴、伊朗、北韓與俄羅斯公民進入美國國家實驗室，他也在聽證會上重申，將繼續推動相關法案。

另外，西維吉尼亞州眾議院十名議員廿日聯手提出第五十七號決議，敦促州政府承認中國正對該州在內的美國進行非法的不對稱戰爭，包括透過類鴉片止痛劑「芬太尼」進行化學戰、透過武漢肺炎（COVID-19）病毒進行生物戰，對政府、軍事和經濟系統進行網路攻擊，暗中支持親中的個人，以及部署無人機和間諜進行情蒐等，敦促各州建立統一陣線，應對中國威脅。

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