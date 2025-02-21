南海升溫 菲紐最慢年中簽署軍隊互訪

菲律賓總統小馬可仕（右）和紐西蘭總理盧克森（左）去年4月在馬尼拉會晤時，承諾簽訂「軍隊互訪地位協定」，雙方今年1月展開首輪會談。（歐新社檔案照）

2025/02/21 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在菲律賓與中國的南海對抗持續升溫之際，菲律賓國防部廿日宣布，已與紐西蘭就「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）完成協商，樂觀預期可於今年第二季簽署正式協定，允許兩國武裝部隊在對方領土進行聯合演習。

菲律賓國防部新聞稿指出，菲律賓國防部副部長羅倫索和紐西蘭國防部國際部門首長皮爾斯，十八日率領雙方代表團，以視訊及實體方式完成SOVFA協商，確定協定文本，雙方對今年第二季簽署協定感到樂觀。

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為因應中國近年在南海擴張勢力，菲律賓正積極與理念相近國家締結防衛合作關係。菲律賓總統小馬可仕和紐西蘭總理盧克森去年四月在馬尼拉會晤時，承諾簽訂SOVFA，雙方今年一月展開首輪會談。菲紐兩國已於二○一七年簽署防衛合作協定，同意加強後勤及國防合作，SOVFA將進一步深化整體國防與軍事合作。

菲律賓已與美國、澳洲簽署軍隊互訪協定，和日本則簽有相互准入協定（RAA），與加拿大的類似談判也已進入最後階段，可望於今年底前簽署。此外，菲律賓也與南韓、越南、印尼等國簽有防衛協議或備忘錄。

針對中國海軍直升機十八日在南海黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）空域危險逼近菲律賓公務飛機，美國國務院十九日發佈新聞稿，譴責中方行為「不安全且不負責任」，並重申美菲共同防禦條約（MDT）涵蓋南海任何地點，美國與「盟友」菲律賓同在。馬尼拉指控，中國直升機危險逼近菲國漁業局公務機左翼上方，距離最近時僅約三公尺，除相撞的風險，中方直升機螺旋槳造成的下壓風力，也導致菲律賓漁業局公務飛機失衡。

澳洲和巴紐將簽署防禦條約

與此同時，澳洲也積極鞏固南太平洋的傳統勢力範圍，將和巴布亞紐幾內亞簽署防禦條約，與這個中國積極拉攏的太平洋國家加強關係。這項條約將以兩國二○二三年簽署的整體安全協議為基礎。澳洲國防部長馬勒斯和巴紐防長約瑟夫在會談後的聯合記者會上表示，這項條約將使澳洲和巴紐部隊持續加強整合，並提高協同作戰能力。

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