抗衡中國 日擴大支援印太國家無人機

為抗衡中國在無人機市場的主導地位，並呼應亞太民主國家的安全需求，日本計畫從2025年度起，擴大對印太地區志同道合國家提供日製無人機。（彭博檔案照）

2025/02/21 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿日報導〕為了抗衡中國在無人機市場的主導地位，並呼應亞太民主國家的安全需求，日本計畫從二○二五年度起，擴大對印太地區志同道合國家提供無人機。

日本經濟新聞報導，目前全球無人機生產呈現中國獨大局面，全球前五大無人機製造商中有三家為中國廠商，其中中國大疆創新科技（DJI）的市佔率居全球首位。

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相較於此，據日本UAS產業振興協議會統計，日本無人機製造商約廿家，供應商則約五十家，儘管有具代表性的國產無人機公司ACSL，但仍無法擠進全球市佔率排行榜的前段班。

報導指出，日本決定從二○二五年度起，擴大對印太地區志同道合國家提供日製無人機，並將此定位為促進海外轉移「軍民兩用」技術的第一步。提供方式將透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA），無償提供志同道合國家。日本在二○二五年度總預算中，針對OSA編列八十一億圓（約十七．七億台幣），約可支援八到九個國家，其中也包括對無人機的支援。

日本外務省和經濟產業省二月上旬已向「日本產業用無人機工業會」（JUAV），以及其他無人機相關企業索取相關資訊，這些資訊將被彙編成產品目錄，提供給符合OSA的國家。

報導也指出，日本決定擴大對印太國家提供無人機，主要考量在於中國擴張海上勢力，印太國家需要投入更多無人機監視領空、領海。各國也擔心，使用中國製無人機，可能會提高國家安全相關影像資料外洩風險，就情報保護觀點而言，希望採購他國產品。

另一個目的則是透過擴大海外供給，扶持日本無人機產業。日本UAS產業振興協議會人員指出，生產規模過小是日本無人機產業的弱點，許多製造商都是新創公司或規模較小的中小企業，無法與中國競爭。

事實上，日本國產無人機在供應鏈方面具有優勢，包括以相機為代表的感測器等無人機相關技術。透過無償提供給志同道合國家，也可以提高日本製品優質的認知度，有助於拓展市場。

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