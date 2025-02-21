川普下通牒 嗆澤倫斯基和談或亡國

美國總統川普（右）繼指責烏克蘭挑起戰爭後，19日再批烏國總統澤倫斯基（左）是「無選舉合法性的獨裁者」，並警告他盡快與俄羅斯展開談判，否則恐將失去國家。（路透檔案照）

2025/02/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與烏克蘭的裂痕持續擴大，美國總統川普繼指責烏克蘭挑起戰爭之後，十九日警告烏國總統澤倫斯基，要求他盡快與俄羅斯展開談判，否則恐將失去國家。川普不僅指責澤倫斯基為「無選舉合法性的獨裁者」，更直言俄羅斯因佔領大量領土而在談判中「握有底牌」。

川普透過自家社群媒體「真實社群」猛烈抨擊澤倫斯基，稱他是「無選舉合法性之獨裁者」，並指控其不願舉行選舉。川普強調：「澤倫斯基最好快點行動，否則他將不再擁有一個國家可以領導」。川普說：「想想看，一個小有成就的喜劇演員澤倫斯基，竟然說服美國花費三千五百億美元，投入一場無法獲勝的戰爭，這場戰爭從來就沒有必要開始，但如果沒有美國和川普，他永遠無法結束這場戰爭」。

請繼續往下閱讀...

川普還說，澤倫斯基工作做得「糟透了」，但「他唯一擅長的就是把拜登像小提琴一樣玩弄於股掌之間」，並在沒有證據的情況下指責他繼續從美國的財務和軍事支援中獲得好處，暗示他有興趣延長戰爭，而不是尋求結束戰爭。

川普稍後在「空軍一號」上向媒體表示，「我認為俄羅斯希望看到戰爭結束…但我認為他們有一點底牌，因為他們已經佔領很多領土」。

此外，川普還針對美國財政部長貝森特上週訪問基輔的行程大加撻伐，指稱貝森特專程前往烏克蘭洽談美國獲取稀土礦產的協議時，遭到基輔方面「粗暴對待」，澤倫斯基竟然「睡著了」，無法與他會面，也不肯簽署文件。

美國副總統范斯十九日跟進批評澤倫斯基。針對澤倫斯基批評川普落入俄羅斯的假消息陷阱，范斯表示，批評川普對澤倫斯基沒有幫助，「澤倫斯基透過公共媒體說總統的壞話，想改變總統的想法，每個認識總統的人都會告訴你，這是與本屆政府打交道的惡劣方式」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法