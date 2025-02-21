美烏急凍 英法領袖下周訪美斡旋

法國總統馬克宏最快可能24日訪問華府，與美國總統川普會面，估計烏俄終戰將是會談重點。（路透）

2025/02/21 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基近日隔空激烈交火，雙方關係迅速惡化，英國首相施凱爾和法國總統馬克宏下週將訪問華府，會晤川普商討烏俄情勢，如何達成停戰協議將是最大重點。英國媒體披露，英法正草擬與其他國家共同籌組人數不超過三萬的地面部隊，前往烏克蘭協助穩定局勢、落實烏俄可能達成的「停火」協議，一旦俄方破壞協議，即刻採取行動反制，必要時展開戰鬥。

籌組新外交架構 落實可能的停火協議

泰晤士報、金融時報等英國媒體十九日援引數名西方官員說法報導，根據規劃，這支部隊將著重運用西方在空中作戰的優勢，在烏克蘭空域巡邏並動用軍機、無人機及衛星，執行情蒐、監控、偵察等任務。赴烏部隊將由英法主導，加強部署於波蘭、波羅的海三國等北大西洋公約組織（NATO）東翼國家的兵力，預計也可適當發揮作用。不過，英法等國目前並不考慮對烏東前線地區進行地面部署，以避免直接與俄軍衝突。

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赴烏地面部隊 不超過三萬

根據目前方案，英法等國籌組赴烏的地面部隊總兵力將少於三萬，初期將重點協助保護烏克蘭關鍵基礎設施，包括核能發電廠、港口等。此外，相關國家另擬在黑海部署艦艇，協助確保航道安全。不過，美國仍有必要提供支援，特別是在空中行動領域，包括美國部署在波蘭和羅馬尼亞的戰機與飛彈，必須隨時做好準備，應對俄國可能再次侵略。

川普政府最近排除烏克蘭直接與俄國會商烏俄戰爭停火，引發歐洲國家惶恐。美國政治新聞媒體「Politico」歐洲版十九日披露，西方國家領袖正考慮在北約、歐盟之外另起爐灶，建立一個新的外交架構，因應川普政府利益日趨與俄羅斯一致，為歐洲帶來的危機。這個新架構由馬克宏帶頭發起，成員迅速倍增到十九國，多為昔日以美國堅定盟友自居的國家，凸顯歐盟未能處理此等規模的危機。

在馬克宏緊急安排的第二次歐洲領袖會議上，與會領袖再次呼籲立即採取行動支持烏克蘭，並加強歐洲的防禦能力，但具體決策寥寥無幾。法國「費加洛報」（Le Figaro）十九日指出，歐洲正在為自己延遲援助基輔而付出高昂代價，而馬克宏正試圖「讓美—俄列車減速」。面對美國突然撒手，歐洲大多數國家如今都選擇團結，以共同因應普廷的威脅。川普證實，馬克宏最快可能廿四日訪問華府。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿日表示，已同意就所有議題與美國恢復對話，包括與烏克蘭交換戰俘，但強調「無法接受」北約成員國派兵至烏克蘭進行維和任務。俄軍第一副總參謀長魯茲柯伊則聲稱，自烏克蘭去年八月發動逆襲攻勢，佔領俄國庫斯克州邊境部分領土以來，俄軍已收復其中六十四％領土。

戴上美國總統川普所謂「總執行長」馬斯克（由左至右）、德國極右派「另類選擇黨」（AfD）總理候選人韋德爾、川普、俄羅斯總統普廷和美國副總統范斯面具的活動人士，廿日在柏林地標布蘭登堡大門前示威，抗議美俄支持另類選擇黨。（美聯社）

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