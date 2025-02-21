川普大裁員 傳駐中使館砍10%

香港媒體引述知情人士報導，美國將縮減駐中國外交使節團，規模可能達到空前的10％。據稱這是自美中兩國1979年建交以來，美國駐中外交使團首次面臨如此大規模的裁員。圖為美國駐北京大使館。（歐新社檔案照）

2025/02/21 05:30

使節人員最快21日接獲通知 使館否認報導

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普上任後，對聯邦政府機關進行削減開支、精簡人事等大規模整頓。香港「南華早報」等媒體廿日引述知情人士報導，美國將縮減駐中國外交使節團，規模可能達到空前的十％。據稱這是自美中兩國一九七九年建交以來，美國駐中外交使團首次面臨如此大規模的裁員。

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精簡人事 已要求使領館做好準備

不過，路透引述消息人士報導，美國駐中使館領導階層已向使館工作人員「駁斥」這項報導。

據報導，這項精簡人事行動堪稱史無前例，可能影響駐北京大使館、駐廣州、上海、瀋陽和武漢領事館，以及香港領事館。在中國大陸和香港工作的美國外交官及當地雇員，最快可能在廿一日接獲通知。報導還說，目前不清楚受影響的人員是否會被轉調外交部門的其他職位。路透日前引述消息人士報導，這是川普政府針對美國全球外交機構進行全面改革的一部分，已要求美國駐外使領館為裁員做好準備。

光北京大使館雇員就超過1300人

據稱部分大使館已被要求將美國員工和當地雇員的人數分別削減十％，美國國務院隨後將決定進一步行動。美國政治新聞媒體Politico引述知情人士報導，美國國務卿魯比歐同意至少裁員廿％，並可能關閉大量大使館。

美國駐中使館發言人和美國國務院均未對相關報導置評。美國駐中使領館官網資料顯示，北京大使館有超過一三○○名美籍和本地雇員，分別代表近五十個不同的聯邦機構。

駐港澳領館直屬國務院 影響未知

香港大公報則稱，美國駐中大使館已於上週接獲美國國務院的裁員通知，要求本週提出名單，削減美國外交官及本地雇員，若干領事館也將相應裁撤人員。至於美國駐港澳總領事館受影響情況，目前仍不得而知。美國駐港澳總領事館此前鮮少披露在港職員人數，該領館並不隸屬美國駐中大使館，而是直接受美國國務院管轄，足見其在美國政府中的「重要地位」。

川普已提名前共和黨聯邦參議員帕度出任美國駐中國大使。這項人事案仍需獲得參院批准，但由於共和黨掌控參院，帕度應該不會面臨重大阻力。企業家出身的帕度曾為參院軍事委員會成員，長期關注美台安全合作議題，二○一八年六月曾臨時更改亞洲訪問行程，首度以聯邦參議員身分訪問台灣。

國務院資深外交官柏蘭上月接任美國駐北京使團副團長，她曾在白宮國家安全會議（NSC）擔任中國與台灣事務資深主任。美國駐港總領事梅儒瑞則將結束三年任期。

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