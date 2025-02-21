美防長要求檢討開支 路透：為加強投資印太鋪路

美國國防部長赫格塞斯要求指示五角大廈和軍方高層，提出削減開支計畫；這項預算檢討將有助於赫格塞斯貫徹加強投資印太地區等目標。（歐通社）

2025/02/21 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯近日指示五角大廈和軍方高層，提出削減開支計畫，目標為未來五年每年削減八％，以「重新調整」預算用於總統川普的優先政策，例如被稱為「美國版鐵穹」（Iron Dome for America）的飛彈防禦系統，也將繼續為美軍印太司令部等提供資金。路透指出，這項預算檢討將有助於赫格塞斯貫徹加強投資印太地區等目標。

印太司令部等17類預算 不受影響

華盛頓郵報十九日率先披露此事。根據該報取得的一份國防部備忘錄，赫格塞斯十八日要求相關主管在廿四日前提出削減計畫，但也列出十七類不受影響項目，包括在美墨邊界的部署、核武及飛彈防禦的現代化、單程無人機（自殺無人機）和其他軍火的採購等。備忘錄也指出，將繼續為美軍印太司令部、北方司令部與太空司令部提供「支持資金」。

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不過，其他主要地區司令部並未享有同等待遇，包括在協調美國援助烏克蘭方面扮演重要角色的歐洲司令部，負責中東地區的中央司令部及非洲司令部也不在名單上。

路透指出，這項開支檢討將為赫格塞斯落實加強對印太地區的投資、優先確保美墨邊境安全，以及其他改革計畫的目標鋪路。赫格塞斯過去曾公開表示，五角大廈會將重心置於美國邊境安全和中國威脅，不能再「主要著重歐洲的安全」。

前述方案若獲得採納，將是美國自二○一三年以來最大規模減支行動，明年抵銷目標是拜登政府二○二六財政年度預算的八％，也就是削減總額約五百億美元（約一．六兆台幣）。「軍事時報」估計，赫格塞斯前述提案在五年後累計將刪減超過三千億美元（約九．八兆台幣）開支。

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