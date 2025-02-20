白宮將監管獨立機構 川普爆擴權

美國總統川普18日簽署行政命令，使聯邦貿易委員會等獨立機構接受白宮監管，引發擴權爭議。（美聯社）

2025/02/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普十八日簽署一項行政命令，使聯邦貿易委員會（FTC）等聯邦政府獨立機構，受白宮監管。這項命令將使川普對這些機構決策、預算和領導人選等事務，有明顯更大的權力，影響其獨立性，也引發總統擴權的爭議。

川普簽署這項「確保所有機構問責制」行政命令，指示白宮管理及預算局（OMB）局長伏特監管獨立機構。伏特有權針對這些獨立機構負責人，制定績效標準與管理目標，並定期向總統報告這些機構是否達到要求，以及審查、調整這些機構預算，以確保符合總統政策和優先事項；重大法規草案須交由OMB評估，政策和優先事項也須諮詢白宮，並指派聯絡員定期與白宮聯繫。這項命令更禁止這些獨立機構採取與總統或司法部長不同的法律立場，這點與國會賦予這些機構的自主性有所衝突，無異進一步挑戰國會權威。

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這項行政命令適用對象包括FTC、聯邦傳播委員會（FCC）、證券管理委員會（SEC）、聯邦選舉委員會（FEC）等機構。聯邦準備理事會（Fed）的貨幣政策不受影響，但該單位監管銀行等金融機構等其他職權，適用該命令。命令說：「為了使聯邦政府能真正向美國人民負責，行使龐大行政權力的官員，必須受到民選總統的監督和控管。」

華盛頓郵報取得相關非正式文件，其中白宮官員指FCC之類「所謂的獨立機構」，是川普尋求施展更多控制權的單位，目的是要管管「製造麻煩的機關」。文件指這些機關發布法規，影響一些最具爭議的政策事務，「卻未經民選總統評估」，「花美國納稅人的錢，制定優先要務卻不諮詢總統」。 華郵指出，這是川普上任後一系列擴大行政權力的最新行動。白宮已表明，川普擁有可不須經國會批准，大幅削減聯邦雇員、機構開支，甚至解散整個單位的權力。此前，川普已開除十多名政府部門督察長或紀律單位官員，最新命令意味著，川普權力已擴大到可直接控制原本不受白宮影響的機構。

普林斯頓大學憲法學家伯爾斯坦指出，過去也有總統曾經試圖加強對多個聯邦機關的掌控，但川普更進一步，針對這些在國會立法下成立、本應不受政治干預的機構；最新的行政命令看來已早有準備，「要刻意挑起一個重大憲法問題，使其交由最高法院審理」。

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