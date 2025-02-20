中國3艦現身澳洲東海岸 離雪梨150浬

護衛艦「衡陽號」、驅逐艦「遵義號」以及補給艦「微山湖號」等3艘中國軍艦，近日出現在雪梨東方約277公里海域，這是中國軍艦首次進入澳洲東海岸如此南端的海域。（法新社檔案照）

2025/02/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕三艘中國軍艦近日出現在雪梨東方約一五○海里（約二七七公里）的海域，這是中國軍艦首次進入澳洲東海岸如此南端的海域，澳洲已出動兩艘艦艇追蹤，密切監控中。

這批中國軍艦為上週出現在東北部昆士蘭外海的江凱級護衛艦「衡陽號」、仁海級驅逐艦「遵義號」，以及福池級補給艦「微山湖號」，上週被澳洲國防部揭露行蹤後，這幾天持續往南航行，澳洲軍方十九日發表聲明表示，這批軍艦已航行到雪梨東方外海，「軍方正在監控」，並派出巡防艦「阿倫塔號」（HMAS Arunta）等兩艘軍艦監控中國軍艦動向。

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澳洲出動兩艦追蹤監控

「金融時報」十九日報導，這批中國軍艦最近距離雪梨約一五○海里，據信是中國海軍艦艇，在非正式訪問澳洲行程中，到達澳洲東岸的最南端。報導引述知情消息人士說法，中國海軍航行到如此南端實屬「空前」，強調北京正在將其投射軍力到太平洋第一島鏈以外區域常態化。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）澳洲所所長厄德指出，「在中國測試他們除了往東、往西，也能更往南投射軍力之際，現在問題在於他們能構成多大威脅，能釋放多大訊號，讓澳洲感受到威脅」。澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」東亞問題高級研究員麥葛瑞格表示，值此美國外交政策正在變動之際，中國軍艦出現在澳洲附近，展現中國海軍正不斷擴大其巡弋範圍和強度，涵蓋澳洲外圍及南太平洋，「這告訴你中國在太平洋地區的野心，中國正在該地區與澳洲，以及較低程度上與美國，正面競奪影響力」。

澳洲國防部十三日披露中國軍艦的行蹤時表示，儘管中國軍艦的行動符合國際法，但坎培拉將審慎應對。國防部長馬勒斯當時表示，他已下令動用空軍與海軍資源，跟蹤監視中國軍艦的活動，瞭解其目的與動向。「雪梨晨驅報」引述澳洲國立大學國家安全學院海事安全專家派克看法，中國人民解放軍「愈加具備遠征能力，並且在更遠離中國海岸的區域活動」。

澳洲國防部十三日也披露，澳洲皇家空軍一架P-8海神式（Poseidon）海上巡邏偵察機，十一日在南海執行例行海上監視任務時，遭遇中國殲-16戰機挑釁，在距離澳方軍機約卅公尺處釋放熱焰彈，「危險且不專業」，對飛機與機組人員構成風險，澳軍已就此向中方表達抗議。

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