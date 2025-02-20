川普批澤倫斯基無能 最快月底會普廷

美國總統川普（右）18日在佛州海湖莊園痛批烏克蘭總統澤倫斯基（左）「極度無能」，更指責他是「差勁的談判者」，「根本不該挑起這場戰爭」。（路透檔案照）

2025/02/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國和俄羅斯高層官員針對美俄關係和烏克蘭戰爭舉行會談後，美國總統川普十八日痛批烏克蘭總統澤倫斯基「極度無能」，更指責他是「差勁的談判者」，「根本不該挑起這場戰爭」。川普還透露，他可能會在二月底與俄羅斯總統普廷會面；如果成行，這將是兩人時隔五年多，再度面對面會談。克里姆林宮隨後證實，美俄元首可望最快於本月底會面。美國國務卿魯比歐則急忙滅火，強調對俄制裁不變。

批基輔早應在3年前和談

美俄兩國十八日在沙烏地阿拉伯舉行近三年來首次高層會談。這場由魯比歐與俄國外交部長拉夫羅夫主導的談判，引發烏克蘭及歐洲盟友強烈不滿，因為基輔及長期支援烏克蘭的歐洲國家都被排除在外。彭博引述匿名知情人士報導，魯比歐在會談後隨即與歐洲夥伴舉行電話會議，明確表示美國將維持對俄羅斯的制裁，直到達成結束烏克蘭衝突的協議為止。

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儘管魯比歐做出承諾，川普當晚在佛州海湖莊園發表的談話，卻加劇各方疑慮。川普聲稱，首輪會談進展「非常好」，但被問及來自烏克蘭的批評時，川普直接對澤倫斯基火力全開，不僅痛批澤倫斯基「極度無能」，應為烏俄戰爭負責，還反批基輔當局早應在三年前和莫斯科和談，避免開戰。「今天我聽到他們說，『哦，我們沒被邀請』，你們已經打了三年，你們早該結束這場戰爭。你們本來就不應該開始，本來是可以達成協議的。」

這番言論無視俄羅斯三年前無端入侵烏克蘭的事實，也是川普迄今對烏克蘭最嚴厲的抨擊。美國前總統拜登的國家安全會議發言人薩維特指責川普，「對普廷的宣傳照單全收」。

烏大選擬為和平協議一部分

川普還證實，有意將烏克蘭舉行大選做為和平協議的一部分，「烏克蘭現在實施戒嚴，沒有舉行選舉，領導人的支持率只有四％，而這個國家已經被炸得支離破碎」。他宣稱，烏克蘭人民「已經厭倦」戰爭帶來的死亡和破壞，渴望看到衝突結束。在被問到是否支持歐洲維和部隊駐紮烏克蘭時，川普表示：「完全不反對」，但也暗示美國不會加入，「因為我們距離太遠。」

不過，川普所謂澤倫斯基支持度僅四％的說法，十九日立刻遭到「基輔國際社會學研究院」公布的最新民調打臉。這份千人電話訪問調查顯示，五十七％的受訪者信任澤倫斯基，卅七％不信任。民調發現，儘管烏克蘭遭受軍事挫折，但對澤倫斯基的信任度自十二月的上次民調以來已上升五％，顯示澤倫斯基仍「保有相當高的信任度」。

為緩和烏方疑慮，川普任命的烏俄問題特使凱洛格十九日抵達基輔，會晤澤倫斯基，強調「理解烏克蘭需要安全保證」。法國總統馬克宏則宣布，將在巴黎召開新一輪烏克蘭議題會議，以視訊方式和歐洲約十五國領袖會商對策。

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