怒批美俄密談 澤倫斯基延後訪沙

烏克蘭總統澤倫斯基罕見動怒，譴責美國和俄羅斯在沙烏地阿拉伯的會談將烏克蘭排除在外，更批評美國總統川普「生活在假訊息的世界」。（法新社）

2025/02/20 05:30

勿強迫烏克蘭接受會談結果

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國和俄羅斯高層官員在沙烏地阿拉伯商討結束烏俄戰爭，卻未邀請烏克蘭參與，令烏克蘭總統澤倫斯基一改過去審慎態度，十八日在土耳其發表罕見的強烈言論，譴責這種將烏克蘭排除在外的安排不可接受，並延後原定訪問沙國的行程。十九日他針對美國總統川普的批評，加碼反擊「川普生活在假訊息的世界」，加深基輔與川普政府之間的裂痕。

針對川普批評他挑起戰爭、不得人心，澤倫斯基回應說，這是俄國誤導川普，「不幸的是，做為美國人民的領袖，我們非常尊敬的川普總統…生活在這個假訊息的世界」，「希望川普團隊能更加誠實」。澤倫斯基還說，「我相信，美國幫助（俄羅斯總統）普廷打破了多年來的孤立狀態」，並強調不會在與美國簽訂的任何協議中，「出賣」烏克蘭的重要資源，並指責美國沒有進行「認真的對話」，表示已準備好進一步談判，「我們希望在今年獲得安全保證，因為我們希望在今年結束戰爭」。

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美俄會議 從媒體上得知

紐約時報指出，澤倫斯基的態度明顯轉趨強硬，代表他對美俄談判背後的操作深感不滿。澤倫斯基過去曾試圖在外交上與川普政府保持微妙平衡，避免公開批評華府，並在演講和訪談中對川普施壓俄羅斯的能力表示讚賞。然而，隨著利雅德會談出現，他明顯改變策略，開始發表更直接、尖銳的批評。

澤倫斯基在土耳其表示，烏克蘭是從媒體得知這場會議的消息，未被告知且遭排除在外，感到震驚與不滿。他警告，試圖強迫烏克蘭接受任何會談結果，都不會被接受。澤倫斯基還將利雅德會談與美國自阿富汗撤軍相提並論，形容缺乏深思熟慮的外交操作，可能引發災難性後果，國際社會須避免重蹈覆轍。

利雅德會談落幕僅數小時後，基輔再次遭到俄羅斯無人機攻擊。澤倫斯基坦言，在戰爭進入第三年之際，雙方都無法以軍事手段取得勝利；目前的軍事僵局要求國際社會轉向外交解決，但絕不能犧牲正義與公平。他重申：「這場戰爭不僅攸關烏克蘭，更攸關全世界的正義與和平。任何背後的交易，都不應犧牲一個民族的尊嚴和未來。」

歐洲警告 勿落入普廷陷阱

紐時指出，美俄會談後的聲明，展現雙方合作的樂觀態勢，卻深深觸動歐洲國家的敏感神經。歐盟執委會執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯警告川普政府，不要落入俄國總統普廷的陷阱，並直言即使美國片面與俄國達成一些歐盟不同意的烏俄和平方案，也將因為歐盟拒絕執行而失敗。

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