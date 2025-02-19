庫中協議惹議 總理面臨不信任投票

庫克群島近日與中國簽署全面戰略夥伴關係協議，總理布朗面臨在野黨發動不信任投票。（路透檔案照）

2025/02/19 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）近日與中國簽署全面戰略夥伴關係協議，引發與其有憲法關係的紐西蘭嚴重關切。庫克群島總理布朗（Mark Brown）已面臨在野黨發動不信任投票，他承諾將盡快公布庫中協議完整內容，但仍堅稱庫克群島不應依賴「老大哥」紐西蘭的「施捨」。

布朗辦公室十五日宣布，庫中全面戰略夥伴關係協議將為兩國在貿易、投資、觀光、海洋科學、水產養殖、農業、基礎建設、氣候韌性及災害防範等領域，奠定合作架構。政府公布的文件顯示，與中國的戰略夥伴協議涵蓋深海採礦到獎學金等多個領域，但未涉及安全合作。

請繼續往下閱讀...

布朗十七日從中國返回庫克群島後表示，中國將向庫克群島提供約四百萬美元（約一．三億台幣）金援。他十八日在國會表示，庫中協議提供庫克群島在貿易、基礎建設及海洋資源永續運用等方面的發展機會，「我們可以選擇做為一個仰賴施捨、依靠我們老大哥的國家，也可以選擇當個能夠自力更生、（與他國）展開互惠互利建設性夥伴關係的國家」。

布朗還強調，與中國的協議「不會取代我們與紐澳等國長久以來的關係，而是補充不足，以確保我們有多元化的合作夥伴關係」。布朗說，協議內容很快就會公布在網路上，他認為威靈頓當局在檢視過該協議後，應該不會有任何疑慮。

庫克群島與紐西蘭在憲法上有「自由聯合」（free association）關係，能以獨立國家身分和國際社會互動，但由紐西蘭提供預算支持及防禦保證，其人民也都屬於紐西蘭公民。紐西蘭曾要求布朗在前往中國簽署協議前檢視內容，但布朗置之不理，布朗政府因而面臨日益高漲的反對聲浪。在野黨已於十一日向國會提出倒閣動議，預定廿五日後舉行不信任投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法