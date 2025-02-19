菲下月演習 「泰風」不缺席

美國和法國海軍本月8日起在菲律賓東部海空域，實施首度出動航空母艦的聯合演訓「太平洋斯特勒2025」，法國出動現役唯一一艘航空母艦「戴高樂號」參演，日本海上自衛隊也從10日起加入演訓。菲律賓媒體報導，戴高樂號將於2月最後一週首次訪問菲律賓，這次歷史性訪問不僅具有象徵意義，更反映出過去2年來馬尼拉與巴黎在海上安全夥伴關係上的迅速成長。戴高樂號訪菲將進一步鞏固法國在印太地區的軍事存在，並深化法菲兩國在海上安全與戰略合作上的夥伴關係。（路透檔案照）

2025/02/19 05:30

全面群島防禦 聯合兵種北中南演習

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國在南海擴張軍事存在，與菲律賓緊張關係升級！中國海軍直升機十八日危險逼近菲律賓巡邏機，一度距離僅約三公尺。然而，菲律賓仍無視中國要求撤走美製「泰風」（Typhon）陸基中程飛彈系統的要求，反而將在下月軍演中展示該系統，以捍衛主權。

香港「南華早報」報導，菲律賓陸軍司令賈里多表示，即將於三月三日至十二日舉行的「聯合兵種演習」（Catex），是菲國軍方執行「全面群島防禦概念」（CADC），回應「外部威脅」能力的重要環節。他拒絕說明外部威脅為何，但強調該概念「從各個角度審視威脅我國利益和主權的行為」。

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首次在呂宋島舉行 近六千名官兵參加

此次Catex演習將有近六千名官兵參加，不僅首次在菲國北部的呂宋島舉行，還將在中部的維薩亞斯群島（Visayas）和南部的民答那峨島操演，展現菲律賓全境防禦的決心。賈里多指出，此次Catex演習不會將泰風系統納入實彈演習，因為菲軍仍處於「了解該系統並理解如何在防禦概念中使用它」的過程。但他強調，泰風的持續部署是基於防禦目的，以反制中國在南海地區日益強勢的軍事存在。

自美國去年四月為配合與菲國聯合軍演，將泰風系統部署在菲國北部以來，該系統一直留駐菲國。去年十二月，菲國還宣布採購泰風系統初步計畫。泰風系統可發射「標準六型」（SM-6）飛彈與「戰斧」巡弋飛彈，理論上射程足以涵蓋南海與台灣海峽目標。

中國直升機逼近菲巡邏機 僅距3公尺

菲律賓海岸防衛隊十八日指控，一架中國海軍直升機當天在南海黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）上空，以危險方式逼近菲國漁業巡邏機，最近距離僅三公尺，嚴重違反國際民航組織（ICAO）規範。當時該架巡邏機在二一三公尺空中飛行，執行觀察中國船隻任務，機上的一名法新社攝影師說，他看到中國直升機尾部貼近飛機左翼，近到足以看到機上人員在拍攝他們。

菲律賓海岸防衛隊表示說，這是中國軍方直升機首次以這種方式騷擾菲國巡邏機，重申總統小馬可仕的警告，指中方挑釁若造成菲方人員死亡，足以啟動美菲共同防禦條約。對此，中國反批菲方非法闖入黃岩島領空，中方海空兵力依法跟蹤監視，警告驅離。

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