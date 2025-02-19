美俄高官烏戰後首會 削弱中俄關係

美國國務卿魯比歐（右一）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左二）十八日在沙烏地阿拉伯首都利雅德，就烏克蘭問題舉行首場會談。參與會談者還包括美國國家安全顧問瓦爾茲、美國中東特使魏科夫，及俄國總統助理鄂夏柯夫。（歐新社）

2025/02/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫，十八日在沙烏地阿拉伯舉行會談，這是兩國政府官員自二○二二年二月俄國入侵烏克蘭後首次正式會晤。「華爾街日報」引述美國官員說法，華府的目的在於終結烏俄戰爭、修補美俄關係，以及削弱莫斯科與北京的連結。

魯比歐與拉夫羅夫在會談後表示，美俄雙方同意恢復派駐使館人員，並建立高階工作團隊，磋商烏克蘭和平，促進經濟合作。魯比歐表示，這場會談是「漫長且艱難旅程的第一步」，美方的目標是為烏俄戰爭協商出一份公平且長久的決議，他在會談中感受到莫斯科參與「嚴謹程序」終結戰爭的意願，並申明涉及烏俄衝突的各方都必須同意終戰決議。

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國務院發言人布魯斯在聲明中說，這場會談建立一套機制，以外交關係正常化為目標，處理「我們雙邊關係中的刺激因素」；雙方也指派高階團隊，就「盡快以可長可久及可為各方接受方式」來結束烏戰。魯比歐還暗示歐洲在和談中的角色，「歐盟將在某個時間點得坐上談判桌，因為他們也實施制裁」。

拉夫羅夫行前已表達立場，不考慮對烏國領土做出妥協，也不需要歐洲國家在未來的協商中承擔角色。他在會後表示，美方應該已經理解俄方立場，雙方同意盡快啟動烏克蘭和平談判程序，並在美方確認談判代表後指定俄國代表。對於北約成員國在烏克蘭部署軍力的可能性，拉夫羅夫堅稱，「完全無法接受」任何來自北約武裝部隊出現在烏克蘭境內。

美國總統川普獨自與普廷啟動和平進程，摒棄華府在對俄政策上總是先向西方盟友諮詢的方針，引發歐洲國家擔憂。美國國務院發言人布魯斯表示，沙國會談是一次探詢俄國意圖的機會，而非關於烏克蘭未來的詳細談判。

美方表示，若正式進行烏俄協商，烏克蘭官員會在談判桌上有一席之地。雖然歐洲的疑慮會納入美方考量，但不會有代表加入。現任華府智庫「大西洋理事會」的前美駐波蘭大使弗里德分析，只要川普政府修復對俄關係的熱情，不要凌駕於支持烏克蘭利益的意願，川普的外交手段便可能發揮效果。

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