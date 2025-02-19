川普協議猶如經濟殖民 基輔陷兩難

英國媒體披露美國向烏克蘭提出的經濟合作協議，不僅企圖控制關鍵礦產，涵蓋領域還包括石油、天然氣、港口和其他基礎設施。圖為稀土礦物樣本。（路透檔案照）

2025/02/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國「每日電訊報」十七日揭露美國向烏克蘭提出的經濟合作協議，不僅企圖控制關鍵礦產，涵蓋領域還包括石油、天然氣、港口和其他基礎設施。該報形容，依照美方開出的條件，此份「無限期」協議等同對烏國進行「經濟殖民」，是幾乎無法實現的財政負荷，在基輔政府內部引起震驚與恐慌。

烏克蘭總統澤倫斯基日前拒絕簽署協議，理由是美方開出的條件不足以保障烏國安全。這份日期為二月七日並標註「特許及機密」的協議內容，提出由美烏成立聯合投資基金，確保「衝突中的敵對勢力無法從烏克蘭的重建工作中獲益」。條文包括：美國將對烏國資源開採經常性收益收取五十％；資源在未來進入市場後，收取所有核發給第三方許可證的五十％財務價值；諸如此類的收益設有「留置權」保障美國利益。不僅如此，美國還將獲得可出口礦產的優先購買權，擁有主權豁免，並近乎全盤掌控絕大多數的烏克蘭商品和資源經濟。

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報導指出，澤倫斯基原本希望讓美國直接持有烏國稀土及其他關鍵礦產利益，美國企業在烏國營運，牽制普廷再次發動侵略。由於部分礦床鄰近烏東前線及俄佔領區，藉此凸顯讓俄國取得鈦、鎢和稀土等戰略儲備資源的危險性。

然而，澤倫斯基可能沒料到美國對烏克蘭提出的經濟代價之高，更甚於德國、日本在一九四五年二次世界大戰戰敗後所承擔的財政懲罰，所佔的烏國國內生產毛額（GDP）比例，更高出對德國在一次世界大戰戰敗後所提出的凡爾賽條約賠償。

據報導，各界估計烏國礦產資源總值約達廿六兆美元，也可能與實際情況不符。例如，烏克蘭具有歐洲最大儲量的鋰，但鋰自二○二二年價格崩盤達八十八％，原因是在全球多處發現大量鋰儲量，包括美國內華達州麥克德米特火山口被認定有全球最大鋰礦藏。

報導指出，面對美國總統川普的「鐵拳脅迫」，澤倫斯基將面臨兩難處境。眼看川普政府展現傾向莫斯科的立場，澤倫斯基在專訪中直言，「美國現在所談論的事情非常合普廷胃口…因為他們想要討好他」，「他們想要的只是停火，這不是勝利」。但他仍強調，如果歐洲不能依賴美國的安全保護傘，將處於弱勢，「沒有美國支持，烏克蘭肯定不會贏得勝利」。

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