川普縮減挺烏 歐亞兩樣情

英國「經濟學人」指出，美國未來的政策重心將會置於印太地區，美國的歐洲盟友必須承擔自身的安全責任，而來自中國的挑戰，則仰賴盟友共同牽制。圖為烏克蘭軍事教官在烏東頓內茨克地區的演習中指導壕溝作戰。（法新社檔案照）

2025/02/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國「經濟學人」雜誌十七日深度分析美國總統川普在歐洲政策上的轉變，如何衝擊亞洲，並對台灣安全產生影響。報導指出，美國未來的政策重心將會置於印太地區，美國的歐洲盟友必須承擔自身的安全責任，而來自中國的挑戰，則仰賴盟友共同牽制。

美國政策轉向印太 全力抗中 牽動台灣

文中提及在日前的「慕尼黑安全會議」（MSC）上，歐洲代表以「背叛」和「姑息」形容川普政府的外交作為，憂心美國放棄做為歐洲安全守護者的角色；相較之下，在夏威夷「檀香山防衛論壇」上，美國軍方官員仍強調與亞洲盟友合作。然而，這種平靜表象下隱藏著亞洲國家，尤其是台灣，對中國軍事威脅的深層憂慮。

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台灣各界日益關注「今日烏克蘭，明日台灣？」的可能性。台灣政府長期主張，美國在歐洲堅定支持烏克蘭，對嚇阻中國軍事冒進至關重要。川普政府的歐洲政策轉變，加深台灣憂慮，部分台灣媒體認為，台灣可能成為美中博弈的「棄子」。日本「日經新聞」也認為，川普政府的政策將損害國際社會對美國的信任。

美防長：今後優先對抗中國

美國國防部長赫格塞斯在布魯塞爾表示，歐洲盟友必須承擔自身的安全責任，川普「不會允許任何人把山姆大叔當成冤大頭」，美國今後的優先要務是對抗中國，因為中國「有能力和意圖威脅我們的本土和印太地區的核心國家利益」。

北約盟國選邊 積極重返印太

面對美國的政策轉向，北大西洋公約組織（NATO）盟國近年積極展現立場，表達協助美國維護太平洋權力平衡的意願，包括加拿大軍艦十六日通過台灣海峽，法國核動力航空母艦「戴高樂號」與美國海軍及區域夥伴聯合演習；義大利航艦「卡富爾號」去年也曾駛入印太，英國航艦今年也有計畫。

在川普第二屆政府初期，白宮的來訪外賓包括日本首相石破茂及印度總理莫迪，意味著美方持續注重印太地區；川普政府在涉及台灣議題的措辭上，也出現微妙變化。例如，美日領袖峰會聯合聲明新增「反對藉由武力或脅迫手段片面改變現狀」；美國務院網站刪除反對台灣獨立的表述，意味著川普政府在台灣議題上可能採取更強硬立場。

美國印太司令部司令帕帕羅警告，中國正與俄國和北韓結為「新興專制軸心」和「麻煩製造者三角」，大規模軍演更可能是入侵台灣的「預演」。為反制中國，美軍計畫加速引進新技術和武器生產，同時加強與印太盟友合作，利用從日本到澳洲的島鏈地理優勢，阻擋中國在太平洋擴張軍力。

文末提醒，美國軍事資源日益緊張，帕帕羅明確宣示，若必須在全球安全優先事務上做出選擇，美國應將重點置於印太，「一百年前你要選擇世界的重心，那會是在東歐和中歐一帶，但如今毫無疑問會是在印太」。

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