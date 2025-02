中英對照讀新聞》Japan to make renewables top power source by 2040 日本要在2040年前讓再生能源成最大電力來源

日本茨城縣的風力發電機。(法新社)

2025/02/19 05:30

◎管淑平

Japan wants renewables to be its top power source by 2040 in a push to reduce dependence on coal and gas, government plans showed Tuesday.

週二公布的政府計畫顯示,日本致力推動減少對煤炭和天然氣的依賴,希望在2040年前讓再生能源成為該國最大電力來源。

The government had already said it wants the world’s fourth-largest economy to be carbon-neutral by 2050.

日本政府此前已表示,這個全球第4大經濟體希望最晚2050年達到碳中和。

Under the new plans, renewables such as solar and wind are expected to account for 40 to 50 percent of electricity generation by 2040.

根據這份新計畫,預計在2040年前,太陽能和風能等再生能源將佔總發電量40%到50%。

Resource-poor Japan "will aim to maximise the use of renewable energy as our main source of power", said the draft Strategic Energy Plan released on Tuesday. (AFP)

資源匱乏的日本「將以充分使用再生能源,做為我們主要電力來源為目標」,這份週二公布的「戰略能源計畫」草案說。(法新社)

新聞辭典

carbon-neutral:形容詞,碳中和的(淨碳排放量為零)。例句:We are working to create a carbon-neutral campus.(我們正努力打造一個淨零碳排校園。)

dependence:名詞,依賴,依靠。例句:The government is committed to reducing its dependence on imported oil.(政府致力於降低對進口石油的依賴。)

