澤倫斯基︰普廷野心不只在烏克蘭

阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（左）十七日在阿布達比迎接來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（美聯社）

2025/02/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基在美國國家廣播公司（NBC）十六日播出專訪中強調，任何俄烏和平協議都必須有基輔直接參與，普廷野心不只在烏克蘭，並警告俄羅斯今年夏季可能擴大對北約的軍事行動。

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申絕不接受繞過烏克蘭的密談

澤倫斯基指出：「這場針對烏克蘭的戰爭每天都帶來傷亡代價。」對於川普政府曾試圖斡旋美俄和談的提問，他明確表態：「絕不接受繞過烏克蘭的密談，任何解決方案都必須以我國為主體。」

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澤倫斯基引述情報稱，俄軍已在白俄羅斯展開軍演，訓練十五萬軍隊，建立攻擊北約東翼的陣地，有可能從夏天開始。他警告：「當普廷無法全面佔領烏克蘭時，可能轉向立陶宛、波蘭等前蘇聯國家。若美軍撤出北約，東歐防線恐於夏季崩塌」。

美提「礦權換軍援」 須平等互惠

澤倫斯基並強調烏克蘭蘊藏豐富的稀土、鈦、鈾、鋰等戰略資源，足以供應全球工業四十年，並明確指出俄佔區內礦產價值連城。他堅決表示，絕不讓這些資源落入普廷及其盟友伊朗、北韓和中國手中。他提及美方「五成礦權換軍援」的提案，強調任何協議都必須平等互惠，且美方需提供包含強大飛彈系統在內的安全保證。

若入北約 外交方式處理領土爭議

對於美國國防部長赫格塞斯稱「收復二○一四年失土不切實際」，澤倫斯基援引憲法反駁，稱烏克蘭禁止承認俄羅斯佔領區主權。不過，他首度鬆口，若獲北約成員資格，願以外交方式處理領土爭議，並呼籲北約駐軍以強化安全保障。澤倫斯基坦言，軍事勝利仍有可能，但將付出慘重代價。他警告，若盟友停止軍援，戰爭將無限延長，並透露烏軍今年一月單月陣亡人數高達四千兩百人。

雖然質疑川普與普廷日前通話的透明度，澤倫斯基仍肯定川普對普廷的威懾效果。他稱：「普廷本質上是恐怖份子，但川普的強硬態度令其忌憚，或許能開啟和談契機。」不過，澤倫斯基強調，沒有任何國家能代替烏克蘭與俄方達成協議，美、歐、俄、烏必須共同坐上談判桌。

澤倫斯基也警告，包含川普在內，沒有人應該相信普廷的片面之詞。他以自身經歷為例，提到在二○一九年時，曾接近與俄羅斯達成和平協議，但該協議最終破局。他非常確定普廷是想藉由協商讓戰事暫停，再做準備、訓練兵力，未來仍會再度試圖侵佔烏克蘭。

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