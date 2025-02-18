英願派兵 進入烏克蘭維和

儘管美俄談判在即，俄烏仍持續熱戰，烏克蘭第24機械化旅十五日在東部前線城市查西夫雅爾朝俄軍據點發射火箭砲。（法新社）

2025/02/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕為因應美俄就烏克蘭的和平談判可能排除歐洲參與，法國總統馬克宏十七日邀集德國、英國、義大利、波蘭、西班牙、荷蘭、丹麥、歐盟和北大西洋公約組織（NATO）商討對策。英國首相施凱爾會前投書「每日電訊報」，表明「準備好且願意派出英國部隊進入烏克蘭領土執行任何和平協議」。

此為施凱爾首度公開表達部署駐烏維和部隊意願。他認為，英國能夠在烏俄和平進程中，扮演連接歐洲與美國的獨特角色。他寫道，「英國準備好扮演領銜角色加速推動烏克蘭的安全保證。這包括對烏國更進一步的軍事支持，英國對此準備提出至少在二○三○年以前，每年三十億英鎊（一二四二億台幣）的承諾」。

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施凱爾表示，「我對於置英國軍人於潛在險境負有極其深切的責任」、「但協助烏克蘭安全的任何角色，也就是協助確保歐洲大陸及歐洲國家的安全。這場戰爭的終結，不能僅是俄國總統普廷再次攻擊前的暫歇」。

自烏俄戰爭爆發後，英國政府始終不願公開討論駐軍烏克蘭的可能性。每日電訊報引述知情人士說法，施凱爾之所以在巴黎會議前表達立場，部分是出自美國高層在慕尼黑會議期間，呼籲歐洲得為自身防衛扮演更加重大角色的一系列聲明。施凱爾也計畫在本月底訪問美國時，與川普討論巴黎會議內容。

估需10萬歐洲部隊

每日電訊報掌握的可能方案之一，為烏軍駐守在和平協議劃定的新邊界上，歐洲部隊則部署在烏軍後方。目前估計所需的歐洲軍隊人數為十萬。

然而，英國軍事在經費和人力上正面臨困境。報導指出，施凱爾仍抗拒軍方高層私下籲請將軍事支出從現行國內生產毛額（GDP）二．三％升高至二．五％以上。以及英國軍隊規模在上個春季降至七．三萬人以下，是自拿破崙時代以來首見。

瑞典︰支持派兵 德國︰言之過早

施凱爾的表態也對盟國帶來壓力。德國政府副發言人霍夫曼說，認為眼下談論在烏國部署維和部隊「言之過早」。波蘭總理圖斯克說，華沙會持續提供基輔財務和軍事支持，但不會讓波蘭部隊進駐烏國領土。瑞典外交部長斯典尼嘉德則暗示支持派遣維和部隊，稱只要協商出一份公平且可長可久的和平協議，那麼「這份協議便需要受到維護，為此我國政府不會排除任何可能性」。

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