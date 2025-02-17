終結烏俄戰爭／拒被邊緣化 歐洲國家擬組聯合陣線

美俄迅速啟動烏俄和平談判，可能為長達三年的戰爭劃下句點，但也引發美國犧牲烏國和歐洲利益的擔憂。圖為烏軍自殺無人機在哈爾科夫地區起飛。（法新社）

2025/02/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普表示願盡快與俄羅斯總統普廷會晤促成烏俄和平，以及國務卿魯比歐、國家安全顧問瓦爾茲和中東特使魏科夫將赴沙烏地阿拉伯與俄代表團啟動談判，顯然將歐洲排除在和平進程之外。為此，北大西洋公約組織與歐洲主要國家政府著手籌備聯合陣線，欲在攸關歐洲和平的烏俄談判中佔有一席之地，避免遭邊緣化。

法國總統馬克宏召集歐盟國家、英國和北約領導人於十七日在巴黎會商，聚焦美國把歐洲排除在烏俄和平進程之外的應對方式，歐洲對烏國未來的北約會籍應採取的立場，以及北約或部分歐洲武力如何向烏國提供安全保證。

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馬克宏今召開歐峰會研討

川普烏俄問題特使凱洛格在慕尼黑安全會議期間表明，歐洲領袖參與談判「不切實際」，他還說，先前的談判失敗原因之一，在於有太多國家介入，「我們不會重蹈覆轍」。

德國外交部長貝爾伯克表示，在烏俄和平協議的談判上，「全世界的人們得做出抉擇，是站在自由世界的陣線，還是對抗自由世界的一方」，申明歐洲參與協商的正當性，不屬於全歐洲的和平，不會是長久和平。

報導提到，歐洲高度擔憂川普或許會在談妥長期協議後迅速擺脫任何與烏克蘭未來安全有關的角色。英國外交大臣拉米敦促華府勿從烏克蘭安全事務抽手，因為防止俄羅斯日後侵犯的最佳安全保證，是讓基輔的未來與美國的產業、商業和國防能力互相結合。

北約秘書長呂特向媒體表示，若想參與以美國為首的談判，歐洲必須拿出好的提案來為烏克蘭取得和平，「歐洲人若想取得話語權，那就讓自己不容忽視」。

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