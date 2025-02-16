庫克群島與中簽署協議 內容保密

南太平洋島國庫克群島已和中國簽署全面戰略夥伴關係協議，引發紐西蘭嚴重關切。圖為庫克群島總理布朗12日在山東省青島市參觀中國國家深海基地管理中心。（路透）

2025/02/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）與中國十四日簽署全面戰略夥伴關係協議，引發曾受其保護的紐西蘭擔憂北京當局藉此進一步在該區擴張勢力範圍，進而影響當地安全與環境。紐西蘭外交部長皮特斯辦公室十五日發布聲明表示，紐國一旦取得這份協議，將根據國家利益及紐、庫彼此憲法責任，加以密切評估。

中擴權南太 影響紐庫安全

庫克群島是藉由總理布朗（Mark Brown）十日起訪問中國時，簽署這份內容保密的協議。布朗辦公室透過聲明表示，布朗在中國黑龍江省省會哈爾濱，與中國國務院總理李強簽署這份協議，為兩國在貿易、投資、觀光、海洋科學、水產養殖、農業、基礎建設氣候韌性及災害防範等「優先領域」奠定合作架構。

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此為中國在南太平洋擴張影響力的最新事例，北京當局此前已與索羅門群島及吉里巴斯簽署警務合作協議，引發紐西蘭、美國及其他西方國家的擔憂。儘管庫中雙方均宣稱，該份協議不涉及安全層面，但紐國官員研判，協議可能涉及深海採礦、港口或碼頭等戰略基礎設施及海事安全，對紐西蘭與庫克群島都有安全方面的影響。

恐涉及深海採礦、港口等

紐西蘭對此感到擔憂，因為庫克群島曾是紐西蘭的殖民領地，該群島的安全與防衛事務仍須徵詢紐國。皮特斯指責布朗將紐國蒙在鼓裡，罔顧威靈頓當局曾多次要求提供詳情。紐西蘭政府匿名官員指出，紐國擔心中國的國家和軍事組織滲透到庫克群島。

威靈頓維多利亞大學的紐西蘭當代中國研究中心主任楊恩說，鑑於已有自治地位的庫克群島仍是紐西蘭的一部分，未能得知庫中協議細節，「令紐西蘭深感不安」；所謂的「全面戰略夥伴關係」，其範圍可以從定期開會討論政治問題，或從事更多貿易，到警務合作、成立監視研究部門，甚至軍事合作。

人口約一．七萬的庫克群島在一八八八年被英國納為保護地，一九○○年被紐西蘭併入版圖成為屬地，一九六五年脫離紐西蘭自治，但仍與紐西蘭維持「自由聯合」關係，使用紐幣，居民也持紐國護照、擁有紐國公民身分。

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