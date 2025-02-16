范斯：歐洲內部威脅 更甚中俄勢力

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議發表演說，批評歐洲內部比俄羅斯或中國更危險，引發歐洲國家不滿，德國更指控范斯干預德國內政。（法新社）

2025/02/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國副總統范斯十四日在德國「慕尼黑安全會議」上發表演說，直言歐洲面臨最嚴重的威脅不是中國、俄羅斯等外部勢力，而是來自內部，包括忽視移民問題、打壓民粹主義政黨和言論自由等，並重申期盼歐洲在自我防衛上做得更多，使美國可以專注於印太等其他地區。美國總統川普稱讚范斯表現亮眼，指其演說內容會引起歐洲人民共鳴。

批移民問題、扼殺言論自由

外界原本預期范斯將針對如何終止烏俄戰爭發表談話，但他出乎意料地公開質疑當前的歐洲價值觀是否值得美國捍衛，指責歐洲政治人物逐漸背離與美國一致的最基本價值觀，包括更常扼殺言論自由、而非為本國公民提供安全保障。他並舉例，英國曾逮捕一名在墮胎診所附近禱告的男子，以及瑞典曾將一名公開焚燒《可蘭經》的反伊斯蘭人士定罪。他也批評歐洲拒絕解決移民問題，並排擠代表部分民意的民粹主義政黨人物。

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范斯強調，他最擔心的歐洲威脅不是中俄或其他任何外部勢力，而是內部威脅，「多年來，我們一直被告知，我們資助和支持的一切，都是基於共同的民主價值觀，包括烏克蘭政策和數位審查制度…但當我們看到歐洲法院取消選舉、還威脅取消其他選舉時，我們應該捫心自問，是否適度堅持高標準」。

范斯也再次呼籲歐洲國家增加國防開支，分擔防衛同盟的責任，使美國可以關注世界上處於極大危險中的其他地區。范斯在會見北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特時，也重申美國雖是北約最重要的一份子，但為了確保北約可以真正迎向未來的挑戰，盟國必須擴大承擔，俾便美國專注於在東亞地區面臨的挑戰。

籲增加軍費 分擔防衛責任

據了解，范斯在演說後婉拒會見德國總理蕭茲，反而私下與極右派「另類選擇黨」（AfD）總理候選人韋德爾（Alice Weidel）會晤卅分鐘。德國預計在本月廿三日提前舉行聯邦大選，AfD被看好可望斬獲廿％選票，取得歷來最佳成績，更獲得川普盟友、科技大亨馬斯克大力相挺。范斯還揶揄德國要習慣馬斯克「介入」德國政治，「如果美國民主能經受瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）十年責罵，你們也可以忍受馬斯克幾個月的責罵」。

對抗性言論 引發歐洲震撼

范斯深具對抗性的言論在會中引發震撼，德國國防部長佩斯托瑞斯怒斥范斯，將歐洲部分地區的情況與專制政權相提並論，令人無法接受。歐盟新任外交與安全政策高級代表卡拉斯指責范斯試圖挑釁，強調盟友應關注俄國侵略烏克蘭等更大威脅。

德國總統史坦麥爾稍早在開幕致詞時也說，新的美國政府與德國有著不同的世界觀，美國現在的世界觀不符合國際社會利益。

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